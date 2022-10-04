ДТП у Луцькому районі: водія вирізали рятувальники. ФОТО

ДТП у Луцькому районі: водія вирізали рятувальники. ФОТО
Сьогодні, 5 січня, на трасі Луцьк-Володимир, поблизу села Всеволодівка, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків. Рятувальники деблокували водія, що постраждав під час ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

5 січня рятувальники Луцької аварійно-рятувальної частини загону спецпризначення деблокували водія легковика, що потрапив у ДТП.

Внаслідок деформації кузова водія затиснуло всередині авто.

Разом з колегами-вогнеборцями ДПРЧ-2 м.Луцька рятувальники вивільнили людину з кузова та передали медикам.
ДТП у Луцькому районі: водія вирізали рятувальники. ФОТО

Вогнеборці також провели заходи для недопущення горіння.
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ДТП у Луцькому районі: водія вирізали рятувальники. ФОТО
ДТП у Луцькому районі: водія вирізали рятувальники. ФОТО
ДТП у Луцькому районі: водія вирізали рятувальники. ФОТО

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Теги: ДТП, ДСНС, Луцьк, Всеволодівка
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