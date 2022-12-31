Міноборони Болгарії відмовило Україні в постачанні зброї





Про це повідомляє місцеве видання Nova, з посиланням на заяву Стоянова журналістам, передає



Як зазначається, очільник болгарського Міноборони наголосив, що його країна не експортує озброєння та техніку за межами переліку, затвердженого рішенням парламенту.



«Ми не хочемо, щоб чинний тимчасовий уряд був схожий на уряд, який роздав болгарську зброю і залишив болгарську армію без необхідного спорядження», – сказав Стоянов.



Болгарський міністр також розповів, що українська сторона зверталась із проханням надати озброєння, що не входило до затвердженого переліку.



Згідно з його словами, міністр оборони України попросив щось конкретне, чого немає в договорі і чого у Болгарії немає і не може бути надано чи немає достатньої кількості. Йдеться не про С-300. Йдеться про боєприпаси. Стоянов додав, що під час переговорів ішлось і про бронетехніку.



«Нічого не було узгоджено конкретно, що буде надано додатково. Те, що дається Україні, відбувається відповідно до рішення Національних зборів (парламенту - ред.)», - підкреслив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що його український колега Олексій Резніков просив його про надання боєприпасів, але Софія не буде їх передавати через те, що сама не має їх у достатній кількості.Про це повідомляє місцеве видання Nova, з посиланням на заяву Стоянова журналістам, передає Слово і Діло. Як зазначається, очільник болгарського Міноборони наголосив, що його країна не експортує озброєння та техніку за межами переліку, затвердженого рішенням парламенту.«Ми не хочемо, щоб чинний тимчасовий уряд був схожий на уряд, який роздав болгарську зброю і залишив болгарську армію без необхідного спорядження», – сказав Стоянов.Болгарський міністр також розповів, що українська сторона зверталась із проханням надати озброєння, що не входило до затвердженого переліку.Згідно з його словами, міністр оборони України попросив щось конкретне, чого немає в договорі і чого у Болгарії немає і не може бути надано чи немає достатньої кількості. Йдеться не про С-300. Йдеться про боєприпаси. Стоянов додав, що під час переговорів ішлось і про бронетехніку.«Нічого не було узгоджено конкретно, що буде надано додатково. Те, що дається Україні, відбувається відповідно до рішення Національних зборів (парламенту - ред.)», - підкреслив він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію