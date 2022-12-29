У Білорусі силовики затримали священника, який молився за українських військових

У Білорусі силовики затримали священника, який молився за українських військових
У Білорусі затримали священника одного з храмів Мінська. Силовики пояснили це тим, що він нібито "молився за українських військових".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт правозахисної організації "Вясна".

"Білоруське ГУ по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією (ГУБАЗіК) затримало священника Діонісія Коростальова за молитву за захисників України", - йдеться в повідомленні.

Тим часом провладні білоруські Telegram-канали повідомляють про затримання священника, який "молився за воїнів і захисників України" в мінському храмі ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість".

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, які прославляють режим Лукашенка, священник нібито "має націоналістичні татуювання", "поширює символіку БЧБ та пов'язані з нею ідеї, а також грає в комп'ютерні ігри під дивним ніком ("PICAPS MachoBY").


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Теги: Білорусь, священник
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