У Білорусі силовики затримали священника, який молився за українських військових
Сьогодні, 13:22
У Білорусі затримали священника одного з храмів Мінська. Силовики пояснили це тим, що він нібито "молився за українських військових".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт правозахисної організації "Вясна".
"Білоруське ГУ по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією (ГУБАЗіК) затримало священника Діонісія Коростальова за молитву за захисників України", - йдеться в повідомленні.
Тим часом провладні білоруські Telegram-канали повідомляють про затримання священника, який "молився за воїнів і захисників України" в мінському храмі ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість".
Як пишуть пропагандистські ЗМІ, які прославляють режим Лукашенка, священник нібито "має націоналістичні татуювання", "поширює символіку БЧБ та пов'язані з нею ідеї, а також грає в комп'ютерні ігри під дивним ніком ("PICAPS MachoBY").
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт правозахисної організації "Вясна".
"Білоруське ГУ по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією (ГУБАЗіК) затримало священника Діонісія Коростальова за молитву за захисників України", - йдеться в повідомленні.
Тим часом провладні білоруські Telegram-канали повідомляють про затримання священника, який "молився за воїнів і захисників України" в мінському храмі ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість".
Як пишуть пропагандистські ЗМІ, які прославляють режим Лукашенка, священник нібито "має націоналістичні татуювання", "поширює символіку БЧБ та пов'язані з нею ідеї, а також грає в комп'ютерні ігри під дивним ніком ("PICAPS MachoBY").
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ДТП у Луцькому районі: водія вирізали рятувальники. ФОТО
Сьогодні, 13:45
Міноборони Болгарії відмовило Україні в постачанні зброї
Сьогодні, 13:36
У Білорусі силовики затримали священника, який молився за українських військових
Сьогодні, 13:22
СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА
Сьогодні, 13:10
На Донбасі загинув військовий з Волині Павло Плескун
Сьогодні, 13:04
Медіа