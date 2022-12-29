СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА

СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА
СБУ затримала заступника голови Одеської обласної військової адміністрації, який за 35 тисяч доларів хотів «відмазати» підлеглого від тюрми.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки викрила злочинні дії заступника голови Одеської обласної військової адміністрації. за даними джерел LB.ua, це Олег Муратов.

Посадовець за гроші пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА своє «сприяння» в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна.

За 35 тисяч доларів він обіцяв вирішити питання щодо закриття відповідного провадження, де фігурував чиновник.

Для цього він нібито планував використати особисті зв’язки у правоохоронних органах України.

У межах контролю за вчиненням злочину Служба безпеки задокументувала факт передачі посадовцю «авансу» у розмірі 27 тис. доларів.

Співробітники СБУ затримали чиновника в адміністративній будівлі облдержадміністрації під час передачі ним отриманих грошей своєму водію.

Під час обшуків за місцями проживання фігуранта та в його автомобілі правоохоронці виявили:

▪️ понад 45 тис. дол.;

▪️ більше ніж 21 тис. євро;

▪️ золоті злитки та монети.

Наразі затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах);

▪️ ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (закінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.
Заходи із викриття злочину проводили співробітники СБУ Одеської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА
СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА
СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА

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Теги: СБУ, Одеська ОВА, заступник голови
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