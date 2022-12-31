На Донбасі загинув військовий з Волині Павло Плескун

На Донбасі загинув військовий з Волині Павло Плескун
На Донеччині загинув 25-річний Герой з Горохівської громади Павло Юрійович Плескун.

Про це повідомили у Горхівській громаді.

Чоловік був мобілізований на військову службу 27 жовтня минулого року.

В загиблого Захисника України залишилися мама, тато, два брати і сестра. Загинув солдат 3 січня 2023 року біля населеного пункту Кремінна Покровського району Донецької області. Саме на цьому рубежі зараз ведуться найжорстокіші бої та одна з найскладніших ситуацій на фронті, адже ворог безперервно намагається прорвати нашу лінію оборони.

Всі деталі прощання із військовим повідомлять додатково.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого. Герої не вмирають!

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Теги: загинув, військовий, Плескун
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