Снаряд РФ убив цілу родину на Херсонщині





Про це Кирило Тимошенко у Telegram.



"Сьогодні в місті трагічні новини. Обстріл окупантів та внаслідок влучання снаряда у будинок загинула родина.



В цьому вся ницість і підлість Росії. Вранці вони говорять про "різдвяне перемир’я", а вже в обід вбивають всю сім’ю. Чим завинили чоловік, дружина та їх 12-річний син?



Тим, що вони просто українці? Люди готувалися зустріти Різдво разом, але цинічний удар росіян вбив їх у власному домі...", - написав Тимошенко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська обстріляли місто Берислав Херсонської області, внаслідок влучання снаряда в житловий будинок загинув 12-річний хлопчик і його батьки.Про це повідомив заступник голова Офісу президентау Telegram."Сьогодні в місті трагічні новини. Обстріл окупантів та внаслідок влучання снаряда у будинок загинула родина.В цьому вся ницість і підлість Росії. Вранці вони говорять про "різдвяне перемир’я", а вже в обід вбивають всю сім’ю. Чим завинили чоловік, дружина та їх 12-річний син?Тим, що вони просто українці? Люди готувалися зустріти Різдво разом, але цинічний удар росіян вбив їх у власному домі...", - написав Тимошенко.

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