Снаряд РФ убив цілу родину на Херсонщині

Снаряд РФ убив цілу родину на Херсонщині
Російські війська обстріляли місто Берислав Херсонської області, внаслідок влучання снаряда в житловий будинок загинув 12-річний хлопчик і його батьки.

Про це повідомив заступник голова Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

"Сьогодні в місті трагічні новини. Обстріл окупантів та внаслідок влучання снаряда у будинок загинула родина.

В цьому вся ницість і підлість Росії. Вранці вони говорять про "різдвяне перемир’я", а вже в обід вбивають всю сім’ю. Чим завинили чоловік, дружина та їх 12-річний син?

Тим, що вони просто українці? Люди готувалися зустріти Різдво разом, але цинічний удар росіян вбив їх у власному домі...", - написав Тимошенко.


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Теги: снаряд, Херсонщина, РФ, родина, війна
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