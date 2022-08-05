Міноборони Білорусі повідомило про нарощування регіонального угруповання військ





Про це



Зауважують, що цей процес проходить поетапно.



У Республіку Білорусь продовжать прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка збройних сил Російської Федерації.



Повідомляють, що з підрозділами, що прибувають, на полігонах Республіки Білорусь сплановано подальше проведення заходів бойового злагодження.



«Крім того, з метою підвищення рівня бойової підготовки авіаційних підрозділів збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації, що входять до складу авіаційного компоненту РГВ(С), планується проведення спільного льотно-тактичного навчання», – зауважують у пресслужбі.



У Міноборони Білорусі додали, що від російської сторони у цьому заході візьме участь військове формування повітряно-космічних сил.



«Спільна підготовка білоруської та російської складових регіонального угруповання військ (сил) носить комплексний характер і охоплює не тільки бойовий компонент, а й усі системи, що забезпечують», – зазначили у МО РБ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У рамках «забезпечення військової безпеки» Союзної держави продовжується нарощування регіонального угруповання військ (сил) Республіки Білорусь та Російської Федерації.Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства оборони Республіки Білорусь.Зауважують, що цей процес проходить поетапно.У Республіку Білорусь продовжать прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка збройних сил Російської Федерації.Повідомляють, що з підрозділами, що прибувають, на полігонах Республіки Білорусь сплановано подальше проведення заходів бойового злагодження.«Крім того, з метою підвищення рівня бойової підготовки авіаційних підрозділів збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації, що входять до складу авіаційного компоненту РГВ(С), планується проведення спільного льотно-тактичного навчання», – зауважують у пресслужбі.У Міноборони Білорусі додали, що від російської сторони у цьому заході візьме участь військове формування повітряно-космічних сил.«Спільна підготовка білоруської та російської складових регіонального угруповання військ (сил) носить комплексний характер і охоплює не тільки бойовий компонент, а й усі системи, що забезпечують», – зазначили у МО РБ.

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