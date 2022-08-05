 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Міноборони Білорусі повідомило про нарощування регіонального угруповання військ

Міноборони Білорусі повідомило про нарощування регіонального угруповання військ
У рамках «забезпечення військової безпеки» Союзної держави продовжується нарощування регіонального угруповання військ (сил) Республіки Білорусь та Російської Федерації.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства оборони Республіки Білорусь.

Зауважують, що цей процес проходить поетапно.

У Республіку Білорусь продовжать прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка збройних сил Російської Федерації.

Повідомляють, що з підрозділами, що прибувають, на полігонах Республіки Білорусь сплановано подальше проведення заходів бойового злагодження.

«Крім того, з метою підвищення рівня бойової підготовки авіаційних підрозділів збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації, що входять до складу авіаційного компоненту РГВ(С), планується проведення спільного льотно-тактичного навчання», – зауважують у пресслужбі.

У Міноборони Білорусі додали, що від російської сторони у цьому заході візьме участь військове формування повітряно-космічних сил.

«Спільна підготовка білоруської та російської складових регіонального угруповання військ (сил) носить комплексний характер і охоплює не тільки бойовий компонент, а й усі системи, що забезпечують», – зазначили у МО РБ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Білорусь, військові навчання, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Волині мами полонених азовців організували фотовиставку. ВІДЕО
Сьогодні, 07:06
РНБО почала готуватися до війни з грудня 2019 року, – Данілов
04 січень, 22:41
Росія розмістила ядерну зброю у Білорусі: в ГУР прокоментували ситуацію
04 січень, 22:14
«Ночі можуть бути неспокійними»: Зеленський заявив, що Росія планує тривалу атаку дронами
02 січень, 22:00
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через аварію на кабельній мережі у Луцьку зменшать кількість тролейбусів
Сьогодні, 15:50
Міноборони Білорусі повідомило про нарощування регіонального угруповання військ
Сьогодні, 15:36
Жахлива ДТП у Луцькому районі: вагітна жінка та дитина – у реанімації
Сьогодні, 15:22
Снаряд РФ убив цілу родину на Херсонщині
Сьогодні, 15:10
На Волині люди навколішки зустріли Героя Олександра Костюка. ФОТО
Сьогодні, 14:44
Схожі новини
Білоруські військові тренуватимуться спільно зі збройними силами Казахстану Білоруські військові тренуватимуться спільно зі збройними силами Казахстану
05 серпень, 2022, 11:00
У Білорусі знову продовжили військові навчання У Білорусі знову продовжили військові навчання
21 липень, 2022, 15:26
У Білорусі продовжили військові навчання до 8 січня У Білорусі продовжили військові навчання до 8 січня
02 січень, 12:43
Поблизу кордону України удвічі менше російських військ, ніж було в лютому 2022-го, – Генштаб Поблизу кордону України удвічі менше російських військ, ніж було в лютому 2022-го, – Генштаб
29 грудень, 2022, 14:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через аварію на кабельній мережі у Луцьку зменшать кількість тролейбусів
Сьогодні, 15:50
 0
Міноборони Білорусі повідомило про нарощування регіонального угруповання військ
Сьогодні, 15:36
 0
Жахлива ДТП у Луцькому районі: вагітна жінка та дитина – у реанімації
Сьогодні, 15:22
 0
Снаряд РФ убив цілу родину на Херсонщині
Сьогодні, 15:10
 0
На Волині люди навколішки зустріли Героя Олександра Костюка. ФОТО
Сьогодні, 14:44
 0
Медіа
відео
1/8