Через аварію на кабельній мережі у Луцьку зменшать кількість тролейбусів





Про це



Зазвичай в Луцькій громаді працюють 39 тролейбусів.



Як зазначили в міськраді, на маршрутах № 15 та № 15-а кількість тролейбусів зменшиться одну одиницю на кожного з маршрутів.



Відтак у робочі дні на маршрутах №15 та №15-а курсуватимуть по шість тролейбусів. У вихідні – по чотири.



Крім того, з 9 січня і до завершення аварійних робіт по відновленню кабельної мережі, тролейбуси маршрутів № 4 та 4-а "Вересневе – Залізничний вокзал" будуть курсувати до зупинки "Драмтеатр".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через аварію на кабельній мережі тягової підстанції №1 у Луцьку із 6 січня на деяких маршрутах зменшать кількості тролейбусів.Про це повідомляє Луцька міська рада.Зазвичай в Луцькій громаді працюють 39 тролейбусів.Як зазначили в міськраді, на маршрутах № 15 та № 15-а кількість тролейбусів зменшиться одну одиницю на кожного з маршрутів.Відтак у робочі дні на маршрутах №15 та №15-а курсуватимуть по шість тролейбусів. У вихідні – по чотири.Крім того, з 9 січня і до завершення аварійних робіт по відновленню кабельної мережі, тролейбуси маршрутів № 4 та 4-а "Вересневе – Залізничний вокзал" будуть курсувати до зупинки "Драмтеатр".

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