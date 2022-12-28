Через аварію на кабельній мережі у Луцьку зменшать кількість тролейбусів

Через аварію на кабельній мережі у Луцьку зменшать кількість тролейбусів
Через аварію на кабельній мережі тягової підстанції №1 у Луцьку із 6 січня на деяких маршрутах зменшать кількості тролейбусів.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Зазвичай в Луцькій громаді працюють 39 тролейбусів.

Як зазначили в міськраді, на маршрутах № 15 та № 15-а кількість тролейбусів зменшиться одну одиницю на кожного з маршрутів.

Відтак у робочі дні на маршрутах №15 та №15-а курсуватимуть по шість тролейбусів. У вихідні – по чотири.

Крім того, з 9 січня і до завершення аварійних робіт по відновленню кабельної мережі, тролейбуси маршрутів № 4 та 4-а "Вересневе – Залізничний вокзал" будуть курсувати до зупинки "Драмтеатр".

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Теги: тролейбуси, Луцьк
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