Через аварію на кабельній мережі у Луцьку зменшать кількість тролейбусів
Сьогодні, 15:50
Через аварію на кабельній мережі тягової підстанції №1 у Луцьку із 6 січня на деяких маршрутах зменшать кількості тролейбусів.
Про це повідомляє Луцька міська рада.
Зазвичай в Луцькій громаді працюють 39 тролейбусів.
Як зазначили в міськраді, на маршрутах № 15 та № 15-а кількість тролейбусів зменшиться одну одиницю на кожного з маршрутів.
Відтак у робочі дні на маршрутах №15 та №15-а курсуватимуть по шість тролейбусів. У вихідні – по чотири.
Крім того, з 9 січня і до завершення аварійних робіт по відновленню кабельної мережі, тролейбуси маршрутів № 4 та 4-а "Вересневе – Залізничний вокзал" будуть курсувати до зупинки "Драмтеатр".
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Про це повідомляє Луцька міська рада.
Зазвичай в Луцькій громаді працюють 39 тролейбусів.
Як зазначили в міськраді, на маршрутах № 15 та № 15-а кількість тролейбусів зменшиться одну одиницю на кожного з маршрутів.
Відтак у робочі дні на маршрутах №15 та №15-а курсуватимуть по шість тролейбусів. У вихідні – по чотири.
Крім того, з 9 січня і до завершення аварійних робіт по відновленню кабельної мережі, тролейбуси маршрутів № 4 та 4-а "Вересневе – Залізничний вокзал" будуть курсувати до зупинки "Драмтеатр".
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