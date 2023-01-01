У Міноборони пояснили, для чого росіяни обстрілюють будинки біля лінії фронту





Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у



Маляр зауважила, що з метою дестабілізації гуманітарної ситуації та примусу місцевих жителів до так званої "добровільної евакуації" до Росії окупаційні війська здійснюють обстріли приватних осель та дачних поселень на околицях міст поблизу лінії фронту.



"Також представниками російських окупаційних адміністрацій проведено перепис місцевого населення для виявлення наявності родичів на території РФ та складання планів примусової евакуації. При цьому мешканці, у яких відсутні родичі, будуть відправлятися до так званих "центрів біженців", - написала вона.



Крім того, з метою створення позитивної пропагандистської "картинки" нібито швидкої інтеграції тимчасово окупованих територій України до Росії окупанти звітують про активне набуття місцевими жителями громадянства країни-агресора.



"Для пришвидшення процесу насильницької "паспортизації" ворог інформує, що з початку 2023 року отримання послуг або здійснення будь-яких операцій у так званих "державних установах" буде можливе лише за наявності паспорта громадянина РФ", - зауважила Маляр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська обстрілюють будинки поблизу лінії фронту, щоб змусити місцевих жителів до так званої "добровільної евакуації" до Росії.Як повідомила заступниця міністра оборони Telegram-каналі , ворог посилює адміністративний тиск на цивільне населення тимчасово окупованих територій України.Маляр зауважила, що з метою дестабілізації гуманітарної ситуації та примусу місцевих жителів до так званої "добровільної евакуації" до Росії окупаційні війська здійснюють обстріли приватних осель та дачних поселень на околицях міст поблизу лінії фронту."Також представниками російських окупаційних адміністрацій проведено перепис місцевого населення для виявлення наявності родичів на території РФ та складання планів примусової евакуації. При цьому мешканці, у яких відсутні родичі, будуть відправлятися до так званих "центрів біженців", - написала вона.Крім того, з метою створення позитивної пропагандистської "картинки" нібито швидкої інтеграції тимчасово окупованих територій України до Росії окупанти звітують про активне набуття місцевими жителями громадянства країни-агресора."Для пришвидшення процесу насильницької "паспортизації" ворог інформує, що з початку 2023 року отримання послуг або здійснення будь-яких операцій у так званих "державних установах" буде можливе лише за наявності паспорта громадянина РФ", - зауважила Маляр.

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