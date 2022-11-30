У місті на Волині сталася потрійна аварія. ФОТО





Про це



Водій Лади, який їхав зі сторони міста та різко вирішив повернути ліворуч, не надав перевагу в русі «Опелю», що рухався назустріч.



«Опель» від удару зачепив автомобіль «БМВ», що стояв на другорядній дорозі та чекав, аби виїхати.



На місці працювала поліція. На щастя, пригода без потерпілих. Автомобілі зазнали ушкоджень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На трасі біля клініки «Bodro» в Нововолинську сталася аварія за участі трьох автомобілів.Про це повідомляє Нововолинськi nfо.Водій Лади, який їхав зі сторони міста та різко вирішив повернути ліворуч, не надав перевагу в русі «Опелю», що рухався назустріч.«Опель» від удару зачепив автомобіль «БМВ», що стояв на другорядній дорозі та чекав, аби виїхати.На місці працювала поліція. На щастя, пригода без потерпілих. Автомобілі зазнали ушкоджень.

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