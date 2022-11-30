У місті на Волині сталася потрійна аварія. ФОТО

У місті на Волині сталася потрійна аварія. ФОТО
На трасі біля клініки «Bodro» в Нововолинську сталася аварія за участі трьох автомобілів.

Про це повідомляє Нововолинськi nfо.

Водій Лади, який їхав зі сторони міста та різко вирішив повернути ліворуч, не надав перевагу в русі «Опелю», що рухався назустріч.

«Опель» від удару зачепив автомобіль «БМВ», що стояв на другорядній дорозі та чекав, аби виїхати.

На місці працювала поліція. На щастя, пригода без потерпілих. Автомобілі зазнали ушкоджень.
У місті на Волині сталася потрійна аварія. ФОТО
У місті на Волині сталася потрійна аварія. ФОТО

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Теги: ДТП, Нововолинськ
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