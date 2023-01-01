Путін наказав Шойгу припинити вогонь на Різдво: в ОП назвали заяви про «різдвяне перемир’я» цинічною пасткою

Путін наказав Шойгу припинити вогонь на Різдво: в ОП назвали заяви про «різдвяне перемир’я» цинічною пасткою
Президент Росії Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу ввести 6 і 7 січня «режим припинення вогню» по всій лінії зіткнення в Україні.

Про це повідомляють російські пропагандистські медіа, пише Громадське.

Таке «різдвяне перемир'я» Росія хоче ввести з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня (по московському часу). По Києву це з 11:00 6 січня до 23:00 7 січня.

Перед тим московський патріарх Кирило закликав припинити вогонь з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня, щоб «православні люди могли відвідати богослужіння на Святвечір і в день Різдва Христового».

Натомість в Офісі президента України назвали цю пропозицію «цинічною пасткою й елементом пропаганди».

«РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації РФ. Тому заява РПЦ про "різдвяне перемир'я" — цинічна пастка й елемент пропаганди», — написав радник керівника ОП Михайло Подоляк.

"Україна не атакує чужу територію і не вбиває цивільне населення, як це робить Рф. Україна знищує виключно членів окупаційної армії на своїй території. Рф має залишити окуповані території – лише тоді у неї почнеться «тимчасове перемир'я». Лицемірство залиште собі", - наголосив Подоляк.

Нагадамо, що російські війська обстріляли місто Берислав Херсонської області, внаслідок влучання снаряда в житловий будинок загинув 12-річний хлопчик і його батьки.

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Теги: Росія, Україна, війна
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