«Театральний анонс»: ВолиньPost створює нову рубрику

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Відтепер наші читачі і читачки дізнаватимуться про головні театральні події Волині першими!створює нову культурну рубрику«Театральний анонс» – це зручний спосіб спланувати мистецькі вихідні у Волинському академічному обласному українськомумузично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка.Наприклад, уже цієї суботи,у театрі відбудеться музична комедія на дві дії «Різдвяна ніч» (за повістю Миколи Гоголя та п'єсою Михайла Старицького, музика Миколи Лисенка). Обіцяють, що атмосферна вистава з піснями і танцями про містичне українське Різдво нікого не залишить байдужим.А в неділю, 8 січня, на вас чекає Різдвяний концерт у двох відділеннях за участю артистів естрадно-симфонічного оркестру театру (диригент – заслужений артист України). Початок – о 17:00.Музична комедія потішить глядачів і класичними колядками, і актуальним стилізованим вертепом (режисер – заслужена артистка України, балетмейстер – заслужений діяч мистецтв України), а концерт приємно вразить сучасними українськими та іноземними хітами.Поспішайте забронювати враження!(каса)(адміністратор)