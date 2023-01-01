«Театральний анонс»: ВолиньPost створює нову рубрику

«Театральний анонс»: ВолиньPost створює нову рубрику
Відтепер наші читачі і читачки дізнаватимуться про головні театральні події Волині першими! Інформаційне агентство ВолиньPost створює нову культурну рубрику «Театральний анонс».

«Театральний анонс» – це зручний спосіб спланувати мистецькі вихідні у Волинському академічному обласному українському
музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка.

Наприклад, уже цієї суботи, 7 січня, о 17:00 у театрі відбудеться музична комедія на дві дії «Різдвяна ніч» (Михайло Ілляшенко за повістю Миколи Гоголя та п'єсою Михайла Старицького, музика Миколи Лисенка). Обіцяють, що атмосферна вистава з піснями і танцями про містичне українське Різдво нікого не залишить байдужим.

«Театральний анонс»: ВолиньPost створює нову рубрику
«Театральний анонс»: ВолиньPost створює нову рубрику


А в неділю, 8 січня, на вас чекає Різдвяний концерт у двох відділеннях за участю артистів естрадно-симфонічного оркестру театру (диригент – заслужений артист України Микола Гнатюк). Початок – о 17:00.

«Театральний анонс»: ВолиньPost створює нову рубрику
«Театральний анонс»: ВолиньPost створює нову рубрику


Музична комедія потішить глядачів і класичними колядками, і актуальним стилізованим вертепом (режисер – заслужена артистка України Світлана Органіста, балетмейстер – заслужений діяч мистецтв України Володимир Замлинний), а концерт приємно вразить сучасними українськими та іноземними хітами.

Поспішайте забронювати враження!

Квитки можна придбати у касі театру, на сайті karabas.com або за телефоном:

0332725460 (каса)
0332725303 (адміністратор)

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Теги: Нова рубрика, «Театральний анонс»
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