Родина – у важкому стані: наслідки аварії в Луцькому районі

Родина – у важкому стані: наслідки аварії в Луцькому районі
Внаслідок аварії в Луцькому районі до лікарні потрапила родина з Луцького району. У лікарні – чоловік, його вагітна дружина та дворічна дитина.

Про це розповів Суспільному завідувач центральної оперативної диспетчерської Станіслав Лінік.

Усі троє – у важкому стані.

Зі слів Станіслава Лініка, 31-річний водій, якого із потрощеного авто довелося деблокувати рятувальникам, нині в обласній лікарні. У нього – політравма.

Жінку, орієнтовно на 30-32 тижні вагітності, медики швидкої відвезли з перинатальний центр. У неї струс головного мозку і забійна рана голови. У її дворічної дитини – черепно-мозкова травма, закрита травма органів грудної клітки та живота.

Чому сталася аварія – нині з'ясовують слідчі. Зі слів головного спеціаліста сектору комунікації Нацполіції області Олега Плазовського, попередньо відомо, що зіштовхнулися Ford і Subaru. За кермом останнього був рівнянин, його після огляду медики відпустили додому.

"За фактом ДТП слідчі розпочнуть кримінальне провадження за статтею 286-ою КК України і в рамках досудового розслідування правоохоронці з’ясують усі обставини автопригоди", – додав Олег Плазовський.

У обох водіїв взяли забір кров на наявність алкогольного сп'яніння.

Аварія у якій травмувалася родина, сталася 5 січня, орієнтовно о 12:00 біля села Всеволодівка Луцької громади. Водія легковика затисло у авто, на місці окрім медиків і правоохоронців також працювали рятувальники.

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Теги: Луцьк, ДТП, вагітна, лікарня
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