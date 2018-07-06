Родина – у важкому стані: наслідки аварії в Луцькому районі
Сьогодні, 19:02
Внаслідок аварії в Луцькому районі до лікарні потрапила родина з Луцького району. У лікарні – чоловік, його вагітна дружина та дворічна дитина.
Про це розповів Суспільному завідувач центральної оперативної диспетчерської Станіслав Лінік.
Усі троє – у важкому стані.
Зі слів Станіслава Лініка, 31-річний водій, якого із потрощеного авто довелося деблокувати рятувальникам, нині в обласній лікарні. У нього – політравма.
Жінку, орієнтовно на 30-32 тижні вагітності, медики швидкої відвезли з перинатальний центр. У неї струс головного мозку і забійна рана голови. У її дворічної дитини – черепно-мозкова травма, закрита травма органів грудної клітки та живота.
Чому сталася аварія – нині з'ясовують слідчі. Зі слів головного спеціаліста сектору комунікації Нацполіції області Олега Плазовського, попередньо відомо, що зіштовхнулися Ford і Subaru. За кермом останнього був рівнянин, його після огляду медики відпустили додому.
"За фактом ДТП слідчі розпочнуть кримінальне провадження за статтею 286-ою КК України і в рамках досудового розслідування правоохоронці з’ясують усі обставини автопригоди", – додав Олег Плазовський.
У обох водіїв взяли забір кров на наявність алкогольного сп'яніння.
Аварія у якій травмувалася родина, сталася 5 січня, орієнтовно о 12:00 біля села Всеволодівка Луцької громади. Водія легковика затисло у авто, на місці окрім медиків і правоохоронців також працювали рятувальники.
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Про це розповів Суспільному завідувач центральної оперативної диспетчерської Станіслав Лінік.
Усі троє – у важкому стані.
Зі слів Станіслава Лініка, 31-річний водій, якого із потрощеного авто довелося деблокувати рятувальникам, нині в обласній лікарні. У нього – політравма.
Жінку, орієнтовно на 30-32 тижні вагітності, медики швидкої відвезли з перинатальний центр. У неї струс головного мозку і забійна рана голови. У її дворічної дитини – черепно-мозкова травма, закрита травма органів грудної клітки та живота.
Чому сталася аварія – нині з'ясовують слідчі. Зі слів головного спеціаліста сектору комунікації Нацполіції області Олега Плазовського, попередньо відомо, що зіштовхнулися Ford і Subaru. За кермом останнього був рівнянин, його після огляду медики відпустили додому.
"За фактом ДТП слідчі розпочнуть кримінальне провадження за статтею 286-ою КК України і в рамках досудового розслідування правоохоронці з’ясують усі обставини автопригоди", – додав Олег Плазовський.
У обох водіїв взяли забір кров на наявність алкогольного сп'яніння.
Аварія у якій травмувалася родина, сталася 5 січня, орієнтовно о 12:00 біля села Всеволодівка Луцької громади. Водія легковика затисло у авто, на місці окрім медиків і правоохоронців також працювали рятувальники.
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