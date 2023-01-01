Погода у Луцьку на завтра, 6 січня
Сьогодні, 20:00
У п`ятницю, 6 січня, зранку та до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Нічний дрібний дощ вранці зміниться дрібним снігом, який йтиме до середини дня.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі буде становити від -3 градусів до +4.
Народний прогноз погоди: 6 січня святкують Святвечір. З цього дня настають Різдвяні морози. Глибоко промерзла земля передбачає родючість. За погодою цього дня визначали погоду грудня. Якщо тепло — весна буде холодною; заметіль — на врожай пшениці. У народі говорили: “Якщо на Кутю небо зоряне — багатий приплід скотини і багато ягід буде”. Якщо на святвечір буде снігопад, чекайте процвітання господарства у новому році, а якщо мороз — у сім'ї буде злагода і любов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі буде становити від -3 градусів до +4.
Народний прогноз погоди: 6 січня святкують Святвечір. З цього дня настають Різдвяні морози. Глибоко промерзла земля передбачає родючість. За погодою цього дня визначали погоду грудня. Якщо тепло — весна буде холодною; заметіль — на врожай пшениці. У народі говорили: “Якщо на Кутю небо зоряне — багатий приплід скотини і багато ягід буде”. Якщо на святвечір буде снігопад, чекайте процвітання господарства у новому році, а якщо мороз — у сім'ї буде злагода і любов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині на пішохідному переході на смерть збили жінку
Сьогодні, 20:11
Погода у Луцьку на завтра, 6 січня
Сьогодні, 20:00
Родина – у важкому стані: наслідки аварії в Луцькому районі
Сьогодні, 19:02
Медіа