Погода у Луцьку на завтра, 6 січня

Погода у Луцьку на завтра, 6 січня
У п`ятницю, 6 січня, зранку та до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Нічний дрібний дощ вранці зміниться дрібним снігом, який йтиме до середини дня.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі буде становити від -3 градусів до +4.

Народний прогноз погоди: 6 січня святкують Святвечір. З цього дня настають Різдвяні морози. Глибоко промерзла земля передбачає родючість. За погодою цього дня визначали погоду грудня. Якщо тепло — весна буде холодною; заметіль — на врожай пшениці. У народі говорили: “Якщо на Кутю небо зоряне — багатий приплід скотини і багато ягід буде”. Якщо на святвечір буде снігопад, чекайте процвітання господарства у новому році, а якщо мороз — у сім'ї буде злагода і любов.

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Теги: Погода, Луцьк
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