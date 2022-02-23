Волинських братів-комуністів Кононовичів відпустили з СІЗО під домашній арешт

Олександру та Михайлу Кононовичам змінили запобіжний захід – їх звільнили з-під варти та посадили під цілодобовий домашній арешт. Під вартою вони пробули з березня і до кінця жовтня 2022 року.



Про це стало відомо з ухвали Солом’янського районного суду міста Києва від 22 грудня 2022 року, пише







28 жовтня Солом’янський районний суд Києва задовольнив клопотання захисту про заміну запобіжного заходу.



У грудні термін арешту добіг кінця, тож прокурор звернувся до суду з клопотанням продовжити запобіжний захід до 20 лютого 2023 року. Кононовичі просили суд про поступки. Зокрема, зняти електронний браслет, а цілодобовий арешт замінити нічним, оскільки «цілодобовий арешт створює їм незручності».



Вже після звільнення зі слідчого ізолятора, у грудні 2022 року, Михайло Кононович розповідав білоруській пропаганді, що у них суттєво погіршилось здоров’я, а коштів не залишилось навіть на хліб.



«Просимо: зніміть браслети, дайте можливість працювати! За що нам жити? Хліба нема за що купити! У нас зараз відключать і воду, не лише електрику. За заборгованість. Ми подали ще одне прохання щодо одягу. Усі наші речі вкрало СБУ, в нас нема теплих курток, ходимо до суду в легкому одязі та взутті. Крім цього, нам ніяк не видадуть паспорти з СІЗО», – бідкався Михайло пропагандистському виданню «Беларусь Сегодня».



З огляду на тяжкість правопорушень, братам-комуністам суд вирішив більше поблажок поки що не робити.



Чоловікам забороняється залишати місце свого проживання, за винятком випадків отримання медичної допомоги та слідування до укриття у разі «повітряної тривоги».



Таким чином новорічні свята і Різдво за обома стилями луцькі комуністи зустрічають вдома, у Києві, де мешкали останнім часом.



Завдяки білоруським пропагандистам вдалося дізнатися деякі деталі кримінальної справи. Зокрема, Кононовичі нібито погоріли на організації акції 27 лютого 2022 року, яка мала на меті захоплення однієї з райадміністрацій Києва. Крім того, не залишились поза увагою слідства і дописи «наслєдніков Побєди» у соціальних мережах.



До слова, авторка публікації, яка виправдовує Кононовичів в очах білорусів – Людмила Гладка. Ця телеведуча увійшла до рейтингу топ-пропагандистів режиму Лукашенка від «Сили правди».



Нагадаємо, ми розповідали, що



«Є дані, що свідчать про їх тісну співпрацю зі спецслужбами РФ та РБ. Мета посіпак окупантів – розхитати внутрішню обстановку в країні та створити «потрібну інформаційну картинку» для Росії та Білорусії», – повідомляли 6 березня на сторінці СБУ в Facebook.



У Луцьку Кононовичі проживали чимало років. Тут вони поширювали російські наративи, фейки про фашизм в Україні, заборону російської мови, націоналістичні рухи, Революцію Гідності, паплюжили фестиваль «Бандерштат», Степана Бандеру, Романа Шухевича і навіть їздили в так звану ЛНР, де давали спільні прес-конференції з ватажками терористів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! тазмінили запобіжний захід – їх звільнили з-під варти та посадили під цілодобовий домашній арешт. Під вартою вони пробули з березня і до кінця жовтня 2022 року.Про це стало відомо з ухвали Солом’янського районного суду міста Києва від 22 грудня 2022 року, пише "Сила правди" Михайла та Олександра Кононовичів затримали у Києві на початку повномасштабного вторгнення Росії. Їм інкримінують спробу повалення конституційного ладу. Після затримання вони одразу потрапили в СІЗО і перебували там майже сім місяців.28 жовтня Солом’янський районний суд Києва задовольнив клопотання захисту про заміну запобіжного заходу. Кононовичів відпустили під цілодобовий домашній арешт і надягнули на них електронні браслети.У грудні термін арешту добіг кінця, тож прокурор звернувся до суду з клопотанням продовжити запобіжний захід до 20 лютого 2023 року. Кононовичі просили суд про поступки. Зокрема, зняти електронний браслет, а цілодобовий арешт замінити нічним, оскільки «цілодобовий арешт створює їм незручності».Вже після звільнення зі слідчого ізолятора, у грудні 2022 року, Михайло Кононович розповідав білоруській пропаганді, що у них суттєво погіршилось здоров’я, а коштів не залишилось навіть на хліб.«Просимо: зніміть браслети, дайте можливість працювати! За що нам жити? Хліба нема за що купити! У нас зараз відключать і воду, не лише електрику. За заборгованість. Ми подали ще одне прохання щодо одягу. Усі наші речі вкрало СБУ, в нас нема теплих курток, ходимо до суду в легкому одязі та взутті. Крім цього, нам ніяк не видадуть паспорти з СІЗО», – бідкався Михайло пропагандистському виданню «Беларусь Сегодня».З огляду на тяжкість правопорушень, братам-комуністам суд вирішив більше поблажок поки що не робити.Чоловікам забороняється залишати місце свого проживання, за винятком випадків отримання медичної допомоги та слідування до укриття у разі «повітряної тривоги».Таким чином новорічні свята і Різдво за обома стилями луцькі комуністи зустрічають вдома, у Києві, де мешкали останнім часом.Завдяки білоруським пропагандистам вдалося дізнатися деякі деталі кримінальної справи. Зокрема, Кононовичі нібито погоріли на організації акції 27 лютого 2022 року, яка мала на меті захоплення однієї з райадміністрацій Києва. Крім того, не залишились поза увагою слідства і дописи «наслєдніков Побєди» у соціальних мережах.До слова, авторка публікації, яка виправдовує Кононовичів в очах білорусів –. Ця телеведуча увійшла до рейтингу топ-пропагандистів режиму Лукашенка від «Сили правди».Нагадаємо, ми розповідали, що комуністів Олександра і Михайла Кононовичів судитимуть у Києві за дії , спрямовані на насильницьке повалення конституційного ладу. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.«Є дані, що свідчать про їх тісну співпрацю зі спецслужбами РФ та РБ. Мета посіпак окупантів – розхитати внутрішню обстановку в країні та створити «потрібну інформаційну картинку» для Росії та Білорусії», – повідомляли 6 березня на сторінці СБУ в Facebook.У Луцьку Кононовичі проживали чимало років. Тут вони поширювали російські наративи, фейки про фашизм в Україні, заборону російської мови, націоналістичні рухи, Революцію Гідності, паплюжили фестиваль «Бандерштат», Степана Бандеру, Романа Шухевича і навіть їздили в так звану ЛНР, де давали спільні прес-конференції з ватажками терористів.

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