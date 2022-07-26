«Зможуть пройти тільки два метри в землю»: як тероборонівці у лісах охороняють спокій Волині. ВІДЕО
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У волинських лісах поблизу кордону з Білоруссю цілодобово несуть службу військові 100-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України.
"Громадське" завітало в зимовий засніжений ліс до військових дізнатися, як у них організовано побут, оборонну лінію, які настрої панують серед бійців ТрО, а також їхні прогнози щодо ймовірного наступу з боку білоруського кордону.
Більше по життя волинсьих терооронівців дивіться в репортажі Мар'яни П'єцух:
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"Громадське" завітало в зимовий засніжений ліс до військових дізнатися, як у них організовано побут, оборонну лінію, які настрої панують серед бійців ТрО, а також їхні прогнози щодо ймовірного наступу з боку білоруського кордону.
Більше по життя волинсьих терооронівців дивіться в репортажі Мар'яни П'єцух:
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