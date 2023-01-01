Як на Волині вимикатимуть електроенергію 6 січня. ГРАФІК
Сьогодні, 22:06
6 січня НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області до 08:00.
Про це повідомляють у ПрАТ «Волиньобленерго»
З 08:00 олинян просять орієнтуватись на час відключення згідно графіків погодинного відключення.
Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ.
Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua та фейсбук.
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Про це повідомляють у ПрАТ «Волиньобленерго»
З 08:00 олинян просять орієнтуватись на час відключення згідно графіків погодинного відключення.
Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ.
Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua та фейсбук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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