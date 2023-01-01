Як на Волині вимикатимуть електроенергію 6 січня. ГРАФІК

Як на Волині вимикатимуть електроенергію 6 січня. ГРАФІК
6 січня НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області до 08:00.

Про це повідомляють у ПрАТ «Волиньобленерго»

З 08:00 олинян просять орієнтуватись на час відключення згідно графіків погодинного відключення.

Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ.

Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua та фейсбук.

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Теги: Волинь, відключення електроенергії
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