Добрі новини від ВолиньPost за 5 січня

З перших днів війни колектив інформаційного агентства ВолиньPost щодня готує добірку позитивних новин, які в Україні є попри війну.Розповідаємо про успіхи наших захисників та захисниць та про усі позитивні історії в тилу.Сьогодні ми писали про таке:У Луцьку волонтери вже вдруге організовують для дітей військових мандрівку за кордон. Улітку школярі побували в Чехії, тепер - їдуть до Польщі. Це діти, батьки яких воюють або загинули на передовій.У найближчі дні або тижні США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні.Українські захисники минулої доби знищили ще 810 окупантів та збили літак і вертоліт ворога. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 109 тисяч своїх військових.Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника на 5 січня орієнтовно склали:- особового складу - близько 109720 (+810) осіб ліквідовано,- танків - 3041 (+3) од,- бойових броньованих машин - 6108 (+2) од,- артилерійських систем - 2051 (+12) од,- РСЗВ - 426 (+2) од,- засобів ППО - 215 (+0) од,- літаків - 284 (+1) од,- гелікоптерів - 271 (+1) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1844 (+2),- крилатих ракет - 723 (+0),- кораблів /катерів - 16 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 4759 (+14) од,- спеціальної техніки - 182 (+1).До держави з користування УПЦ МП повернули Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври.Волинська єпархія ПЦУ опублікувала розклад різдвяних богослужінь за старим календарем, які відбуватимуться у соборі Святої Трійці в ЛуцькуВ Україні з 1 січня запровадили новий вид відпусток. Відповідно до зміни до ст. 10 та 25 Закону України «Про відпустки» зміни зачеплять місцеву та добровільну пожежну охорони.У волинських лісах поблизу кордону з Білоруссю цілодобово несуть службу військові 100-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України.Президент Джо Байден поговорив з канцлером Олафом Шольцом. Як виявилось, Німеччина вирішила надати Україні додаткову батарею ППО Patriot і бойові машини Marder.