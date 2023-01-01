Добрі новини від ВолиньPost за 5 січня
Сьогодні, 23:17
З перших днів війни колектив інформаційного агентства ВолиньPost щодня готує добірку позитивних новин, які в Україні є попри війну.
Розповідаємо про успіхи наших захисників та захисниць та про усі позитивні історії в тилу.
Сьогодні ми писали про таке:
На Волині для дітей захисників влаштували незвичне дозвілля
У Луцьку волонтери вже вдруге організовують для дітей військових мандрівку за кордон. Улітку школярі побували в Чехії, тепер - їдуть до Польщі. Це діти, батьки яких воюють або загинули на передовій.
США невдовзі оголосять про новий пакет військової допомоги Україні
У найближчі дні або тижні США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні.
За добу ЗСУ знищили понад 800 окупантів
Українські захисники минулої доби знищили ще 810 окупантів та збили літак і вертоліт ворога. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 109 тисяч своїх військових.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 5 січня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 109720 (+810) осіб ліквідовано,
- танків - 3041 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 6108 (+2) од,
- артилерійських систем - 2051 (+12) од,
- РСЗВ - 426 (+2) од,
- засобів ППО - 215 (+0) од,
- літаків - 284 (+1) од,
- гелікоптерів - 271 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1844 (+2),
- крилатих ракет - 723 (+0),
- кораблів /катерів - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4759 (+14) од,
- спеціальної техніки - 182 (+1).
Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври передали від УПЦ МП державі
До держави з користування УПЦ МП повернули Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври.
Оприлюднили графік святкових богослужінь у луцькому соборі
Волинська єпархія ПЦУ опублікувала розклад різдвяних богослужінь за старим календарем, які відбуватимуться у соборі Святої Трійці в Луцьку
В Україні з'явився новий вид відпусток
В Україні з 1 січня запровадили новий вид відпусток. Відповідно до зміни до ст. 10 та 25 Закону України «Про відпустки» зміни зачеплять місцеву та добровільну пожежну охорони.
«Зможуть пройти тільки два метри в землю»: як тероборонівці у лісах охороняють спокій Волині. ВІДЕО
У волинських лісах поблизу кордону з Білоруссю цілодобово несуть службу військові 100-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України.
Німеччина передасть Україні нову допомогу - Patriot та Marder
Президент Джо Байден поговорив з канцлером Олафом Шольцом. Як виявилось, Німеччина вирішила надати Україні додаткову батарею ППО Patriot і бойові машини Marder.
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Розповідаємо про успіхи наших захисників та захисниць та про усі позитивні історії в тилу.
Сьогодні ми писали про таке:
На Волині для дітей захисників влаштували незвичне дозвілля
У Луцьку волонтери вже вдруге організовують для дітей військових мандрівку за кордон. Улітку школярі побували в Чехії, тепер - їдуть до Польщі. Це діти, батьки яких воюють або загинули на передовій.
США невдовзі оголосять про новий пакет військової допомоги Україні
У найближчі дні або тижні США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні.
За добу ЗСУ знищили понад 800 окупантів
Українські захисники минулої доби знищили ще 810 окупантів та збили літак і вертоліт ворога. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 109 тисяч своїх військових.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 5 січня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 109720 (+810) осіб ліквідовано,
- танків - 3041 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 6108 (+2) од,
- артилерійських систем - 2051 (+12) од,
- РСЗВ - 426 (+2) од,
- засобів ППО - 215 (+0) од,
- літаків - 284 (+1) од,
- гелікоптерів - 271 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1844 (+2),
- крилатих ракет - 723 (+0),
- кораблів /катерів - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4759 (+14) од,
- спеціальної техніки - 182 (+1).
Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври передали від УПЦ МП державі
До держави з користування УПЦ МП повернули Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври.
Оприлюднили графік святкових богослужінь у луцькому соборі
Волинська єпархія ПЦУ опублікувала розклад різдвяних богослужінь за старим календарем, які відбуватимуться у соборі Святої Трійці в Луцьку
В Україні з'явився новий вид відпусток
В Україні з 1 січня запровадили новий вид відпусток. Відповідно до зміни до ст. 10 та 25 Закону України «Про відпустки» зміни зачеплять місцеву та добровільну пожежну охорони.
«Зможуть пройти тільки два метри в землю»: як тероборонівці у лісах охороняють спокій Волині. ВІДЕО
У волинських лісах поблизу кордону з Білоруссю цілодобово несуть службу військові 100-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України.
Німеччина передасть Україні нову допомогу - Patriot та Marder
Президент Джо Байден поговорив з канцлером Олафом Шольцом. Як виявилось, Німеччина вирішила надати Україні додаткову батарею ППО Patriot і бойові машини Marder.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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