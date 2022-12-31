6 січня на Волині: гортаючи календар

6 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 6 січня, відзначає день народження голова Волинської обласної організації Національної спілки журналістів України Михайло Савчак(на фото).

А також особисте свято сьогодні у журналістів: Оксани Должко, Юлії Антонюк та Ірини Кудрі.

Іменинники цього дня – Євгенія, Клавдія, Микола.

Вітаємо усіх, у кого сьогоднішній день святковий, бажаємо здоров’я, довголіття й достатку.

Сьогодні, 6 січня, віряни східного обряду відзначають переддень Різдва, Святвечір, а у світі День дітей-сиріт війни.

6 січня 1886 року народився Олекса Алмазов, український військовий і громадський діяч, генерал-хорунжий Армії Української Народної Республіки.

Всередині 1930-х він жив у Луцьку. Могила Алмазова знаходиться в Луцьку у сквері навпроти гімназії №4 ім. Модеста Левицького.

6 січня 2012-го помер відомий на Волині бізнесмен, директор ТзОВ «Світ ЛТД», організатор акції «Людина року Волинського краю» Олексій Левченко.

Також цього дня 78 років тому народився Василь Стус.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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