6 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 6 січня, відзначає день народження голова Волинської обласної організації Національної спілки журналістів України Михайло Савчак(на фото).
А також особисте свято сьогодні у журналістів: Оксани Должко, Юлії Антонюк та Ірини Кудрі.
Іменинники цього дня – Євгенія, Клавдія, Микола.
Вітаємо усіх, у кого сьогоднішній день святковий, бажаємо здоров’я, довголіття й достатку.
Сьогодні, 6 січня, віряни східного обряду відзначають переддень Різдва, Святвечір, а у світі День дітей-сиріт війни.
6 січня 1886 року народився Олекса Алмазов, український військовий і громадський діяч, генерал-хорунжий Армії Української Народної Республіки.
Всередині 1930-х він жив у Луцьку. Могила Алмазова знаходиться в Луцьку у сквері навпроти гімназії №4 ім. Модеста Левицького.
6 січня 2012-го помер відомий на Волині бізнесмен, директор ТзОВ «Світ ЛТД», організатор акції «Людина року Волинського краю» Олексій Левченко.
Також цього дня 78 років тому народився Василь Стус.
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А також особисте свято сьогодні у журналістів: Оксани Должко, Юлії Антонюк та Ірини Кудрі.
Іменинники цього дня – Євгенія, Клавдія, Микола.
Вітаємо усіх, у кого сьогоднішній день святковий, бажаємо здоров’я, довголіття й достатку.
Сьогодні, 6 січня, віряни східного обряду відзначають переддень Різдва, Святвечір, а у світі День дітей-сиріт війни.
6 січня 1886 року народився Олекса Алмазов, український військовий і громадський діяч, генерал-хорунжий Армії Української Народної Республіки.
Всередині 1930-х він жив у Луцьку. Могила Алмазова знаходиться в Луцьку у сквері навпроти гімназії №4 ім. Модеста Левицького.
6 січня 2012-го помер відомий на Волині бізнесмен, директор ТзОВ «Світ ЛТД», організатор акції «Людина року Волинського краю» Олексій Левченко.
Також цього дня 78 років тому народився Василь Стус.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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