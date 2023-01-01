Волиняни стали менше звертатися до пунктів незламності

Волиняни стали менше звертатися до пунктів незламності
Після того, як на свята місто та область в основному були забезпечені електроенергією, у Луцьку знову почалися вимкнення світла. Так, у середу, 4 січня значна частина міста залишилася без електрики.

На цьому фоні очікувано більше людей повинні були би відвідувати пункти незламності. Однак в управлінні ДСНС Волинської області розповіли, що людей у таких пунктах щоразу менше, - пише ІА "Конкурент".

Так, протягом дня 4 січня до 34 пунктів незламності, які розгорнули волинські рятувальники, прийшло всього дев'ятеро людей.

Дехто з мешканців обласного центру обурюється, чому пункти незламності у окремих районах згортають. Речник ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров пояснює, що наразі у такій кількості пунктів нема потреби.

За його словами, зараз на території області діє 34 пункти незламності від ДСНС. З них 4 намети – два у Луцьку, і два у Ковелі, і решта – пункти на базі пожежних частин. Раніше на Волині діяло 38 пунктів, але 4 згорнули через те, що в їх роботі не було потреби.

«Зараз нема потреби в такій кількості пунктів. Тих, що працюють, цілком достатньо. Якщо буде потрібно – мо можемо розгорнути ще пункти додатково. Це не проблема», – пояснює він.

У ДСНС кажуть, пункти незламності забезпечені всім необхідним. генератори працюють, є обігрів, вода, чай, доступ до інтернету. Дорослі і діти можуть спокійно посидіти і навіть попрацювати тут. У пунктах постійно чергують рятувальники.

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Теги: Волинь, пункт незламності
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