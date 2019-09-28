В Україні посвідчення водія отримуватимуть по-новому: що змінилося





Про це повідомили в Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ, пише



На першому етапі потрібно обрати акредитований навчальний заклад та пройти теоретичний курс навчання. Потім за допомогою онлайн-тренажера готуєтеся до іспиту у сервісному центрі МВС.



Наступний етап – практична підготовка. Майбутній водій опановує водійські навички, здає практику водіння в автошколі та отримує свідчення. Після цього потрібно звернутися до сервісного центру МВС та успішно скласти практичний іспит, щоб отримати посвідчення.



Тобто, згідно з новими правилами, тепер практику водіння можна розпочати вивчати лише після складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС. Після цього – практичний іспит спочатку в автошколі, а потім – у МВС.



Українські водійські посвідчення: які нововведення діють



Раніше премʼєр-міністр України Денис Шмигаль підписав постанову № 1299, яка дозволяє використовувати лише електронне водійське посвідчення в "Дії" без пластикового аналога. Зазначалося, що постанова набула чинності 14 грудня.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні тепер для охочих отримати водійське посвідчення діятиме новий алгоритм підготовки в автошколі та складання іспитів.Про це повідомили в Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ, пише УНІАН На першому етапі потрібно обрати акредитований навчальний заклад та пройти теоретичний курс навчання. Потім за допомогою онлайн-тренажера готуєтеся до іспиту у сервісному центрі МВС.Наступний етап – практична підготовка. Майбутній водій опановує водійські навички, здає практику водіння в автошколі та отримує свідчення. Після цього потрібно звернутися до сервісного центру МВС та успішно скласти практичний іспит, щоб отримати посвідчення.Тобто, згідно з новими правилами, тепер практику водіння можна розпочати вивчати лише після складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС. Після цього – практичний іспит спочатку в автошколі, а потім – у МВС.Раніше премʼєр-міністр України Денис Шмигаль підписав постанову № 1299, яка дозволяє використовувати лише електронне водійське посвідчення в "Дії" без пластикового аналога. Зазначалося, що постанова набула чинності 14 грудня.Нагадаємо, українські біженці зможуть використовувати свої національні водійські права на території ЄС без необхідності їхньої заміни . Відповідний проект був ухвалений ЄП. Українські біженці можуть використовувати свої водійські права доти, поки мають статус тимчасового захисту.

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