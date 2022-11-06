Боєць з Волині передав рідному місту бронежилет, в якому воював 10 місяців. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Розвідник, сапер, ковельчанин із позивним Данте, передав для рідного міста бронежилет, в якому він захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення.
Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Військовослужбовець особисто привіз і подарував свій бронежилет з написом «Боже! Коли я загину молодим, відправ мене до раю. У пеклі я вже був!» меру міста.
Також захисник передав очільнику Ковеля трофеї, взяті в окупантів російської армії для майбутнього музею російсько-української війни.
"Данте 24 роки, але щільність подій - чого варте лише звільнення острова Зміїний, історія про зникнення безвісти в морі, і те, як на війні, будучи живими, готуються до смерті - це варте фіксування. Сценарію, фільму, книжки. Тут безліч деталей, від яких перехоплює дух. Тут море ризику і, при цьому, - приводів для гумору. Це історія воїна, який, крім решти, що озвучувати не можна - повсякчас розміновує", - пише Ігор Чайка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Військовослужбовець особисто привіз і подарував свій бронежилет з написом «Боже! Коли я загину молодим, відправ мене до раю. У пеклі я вже був!» меру міста.
Також захисник передав очільнику Ковеля трофеї, взяті в окупантів російської армії для майбутнього музею російсько-української війни.
"Данте 24 роки, але щільність подій - чого варте лише звільнення острова Зміїний, історія про зникнення безвісти в морі, і те, як на війні, будучи живими, готуються до смерті - це варте фіксування. Сценарію, фільму, книжки. Тут безліч деталей, від яких перехоплює дух. Тут море ризику і, при цьому, - приводів для гумору. Це історія воїна, який, крім решти, що озвучувати не можна - повсякчас розміновує", - пише Ігор Чайка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Боєць з Волині передав рідному місту бронежилет, в якому воював 10 місяців. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Волиняни стали менше звертатися до пунктів незламності
Сьогодні, 01:15
6 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа