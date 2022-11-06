Боєць з Волині передав рідному місту бронежилет, в якому воював 10 місяців. ФОТО

Боєць з Волині передав рідному місту бронежилет, в якому воював 10 місяців. ФОТО
Розвідник, сапер, ковельчанин із позивним Данте, передав для рідного міста бронежилет, в якому він захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

Військовослужбовець особисто привіз і подарував свій бронежилет з написом «Боже! Коли я загину молодим, відправ мене до раю. У пеклі я вже був!» меру міста.
Боєць з Волині передав рідному місту бронежилет, в якому воював 10 місяців. ФОТО

Також захисник передав очільнику Ковеля трофеї, взяті в окупантів російської армії для майбутнього музею російсько-української війни.
Боєць з Волині передав рідному місту бронежилет, в якому воював 10 місяців. ФОТО

"Данте 24 роки, але щільність подій - чого варте лише звільнення острова Зміїний, історія про зникнення безвісти в морі, і те, як на війні, будучи живими, готуються до смерті - це варте фіксування. Сценарію, фільму, книжки. Тут безліч деталей, від яких перехоплює дух. Тут море ризику і, при цьому, - приводів для гумору. Це історія воїна, який, крім решти, що озвучувати не можна - повсякчас розміновує", - пише Ігор Чайка.

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Теги: Ковель, війна, Волинь
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