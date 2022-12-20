Яка на Волині ситуація з грипом, ГРВІ та COVID-19
Сьогодні, 06:31
Захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 в області зростає. З 1 січня від коронавірусної інфекції померли п'ятеро волинян.
Про це повідомляє Суспільне, посиаючись на слова завідувачки відділу імунопрофілактики обласного центру контролю і профілактики хвороб Беати Серватович.
З її слів, епідситуація щодо COVID-19 почала погіршуватися впродовж трьох останніх тижнів 2022-го року. Від початку 2023-го з 84 лабораторно підтверджених випадків – п'ять летальних. Це люди похилого віку, які у своєму анамнезі мали хронічні захворювання серцево-судинної системи та цукровий діабет, а також не мали щеплення проти коронавірусної хвороби, – говорить Беата Серватович.
На Волині зараз циркулює вірус грипу А, – каже фахівчиня. З початку епідсезону лабораторія обласного центру контролю і профілактики хвороб підтвердила 285 випадків. З них 65% хворих діти віком до 17 років. Паралельно з вірусом грипу А з групи респіраторних інфекцій виділені віруси парагрипу, аденовіруси, риновірус, – каже Беата Серватович.
Зі слів фахівчині, найбільше на гострореспіраторні інфекції та грип хворіє молодь та люди середнього віку, адже вони соціально активні та працюють в організованих колективах. Перебіг грипу в епідсезоні 2022-23 року розпочинається різко, з високої температури та ломоти у тілі.
"Пацієнти зазвичай можуть сказати навіть точну годину, коли вони захворіли. Цікавинкою цього грипу є те, що він може проходити у двоетапний період підвищення температури", – каже епідеміологиня.
З початку епідсезону в області від грипу вакцинувалися понад дві тисячі людей. Також триває вакцинація проти CJVID-19, — говорить керівник центру первинної меддопомоги Луцької громади Віктор Пахарчук. З його слів, проти COVID-19 в закладі можна щепитися вакцинами Pfizer та CoronoVac. Аби вакцинуватися від грипу, вакцину треба купувати самостійно.
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Про це повідомляє Суспільне, посиаючись на слова завідувачки відділу імунопрофілактики обласного центру контролю і профілактики хвороб Беати Серватович.
З її слів, епідситуація щодо COVID-19 почала погіршуватися впродовж трьох останніх тижнів 2022-го року. Від початку 2023-го з 84 лабораторно підтверджених випадків – п'ять летальних. Це люди похилого віку, які у своєму анамнезі мали хронічні захворювання серцево-судинної системи та цукровий діабет, а також не мали щеплення проти коронавірусної хвороби, – говорить Беата Серватович.
На Волині зараз циркулює вірус грипу А, – каже фахівчиня. З початку епідсезону лабораторія обласного центру контролю і профілактики хвороб підтвердила 285 випадків. З них 65% хворих діти віком до 17 років. Паралельно з вірусом грипу А з групи респіраторних інфекцій виділені віруси парагрипу, аденовіруси, риновірус, – каже Беата Серватович.
Зі слів фахівчині, найбільше на гострореспіраторні інфекції та грип хворіє молодь та люди середнього віку, адже вони соціально активні та працюють в організованих колективах. Перебіг грипу в епідсезоні 2022-23 року розпочинається різко, з високої температури та ломоти у тілі.
"Пацієнти зазвичай можуть сказати навіть точну годину, коли вони захворіли. Цікавинкою цього грипу є те, що він може проходити у двоетапний період підвищення температури", – каже епідеміологиня.
З початку епідсезону в області від грипу вакцинувалися понад дві тисячі людей. Також триває вакцинація проти CJVID-19, — говорить керівник центру первинної меддопомоги Луцької громади Віктор Пахарчук. З його слів, проти COVID-19 в закладі можна щепитися вакцинами Pfizer та CoronoVac. Аби вакцинуватися від грипу, вакцину треба купувати самостійно.
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