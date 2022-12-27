Аматорський хор з Волині переміг на всеукраїнському фестивалі





Про це пише газета



Цьогоріч колектив відзначає 20-літній ювілей, у якому зараз символічно також 20 учасників. За роки свого існування він зажив доброї слави на Камінь-Каширщині. Неодноразово виступав і на фестивалях обласної сцени. Серед ветеранів є такі, хто співає в колективі з першого дня заснування, а є й новачки, котрі всього рік-два як сюди потрапили. У хорі завжди було також чимало сімейних пар. Наразі, зокрема, окрасою «Дзвонів пам’яті» є подружжя Лук’янчуків та Грисюків. Попри поважний вік дехто добирається на репетиції у райцентр із довколишніх сіл.



«Усі вони дуже дисципліновані, завше при першій потребі усе кидають й окрилено летять на репетиції. Намагаємось зібратись щотижня. Однак, звісно, пандемія й війна внесли деякі корективи у культурно-мистецьку програму. Тож після тривалої концертної перерви можливість знову долучитися до публічної творчості неабияк потішила їхні серця. Конкурс мистецтв «ТОПОЛЯ fest» не просто вкотре об’єднав їх за улюбленою справою, а став вдалим стартом на співочій арені всеукраїнського рівня. Адже раніше участі в подібних заходах ми не брали. Виконання у дистанційному форматі пісні «Червана калина» Степана Кривенького принесло нам одразу перемогу. Зараз маємо натхнення продовжити у тому ж дусі й найближчим часом здобути ще й якусь міжнародну нагороду», – розповідає наставниця Лідія Сацик, котра уже понад 5 років керує хором й за сумісництвом викладає 27 літ у музичній школі.



Ініціатором же створення хору ветеранів була багатолітня завідувачка районного відділу культури Євгенія Смолярчук, а першим керівником — заслужена працівниця культури України Тетяна Смолярчук, яка, на жаль, рано відійшла у засвіти. Однак її дітище й досі успішно діє і славить свій край. А син Тетяни Дмитрівни Дмитро і сьогодні акомпанує учасникам хору на баяні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Народний аматорський хор ветеранів війни та праці «Дзвони пам’яті» із Каменя-Каширського посів І місце у Всеукраїнському конкурсі мистецтв «ТОПОЛЯ fest».Про це пише газета "Полісся" Цьогоріч колектив відзначає 20-літній ювілей, у якому зараз символічно також 20 учасників. За роки свого існування він зажив доброї слави на Камінь-Каширщині. Неодноразово виступав і на фестивалях обласної сцени. Серед ветеранів є такі, хто співає в колективі з першого дня заснування, а є й новачки, котрі всього рік-два як сюди потрапили. У хорі завжди було також чимало сімейних пар. Наразі, зокрема, окрасою «Дзвонів пам’яті» є подружжя Лук’янчуків та Грисюків. Попри поважний вік дехто добирається на репетиції у райцентр із довколишніх сіл.«Усі вони дуже дисципліновані, завше при першій потребі усе кидають й окрилено летять на репетиції. Намагаємось зібратись щотижня. Однак, звісно, пандемія й війна внесли деякі корективи у культурно-мистецьку програму. Тож після тривалої концертної перерви можливість знову долучитися до публічної творчості неабияк потішила їхні серця. Конкурс мистецтв «ТОПОЛЯ fest» не просто вкотре об’єднав їх за улюбленою справою, а став вдалим стартом на співочій арені всеукраїнського рівня. Адже раніше участі в подібних заходах ми не брали. Виконання у дистанційному форматі пісні «Червана калина» Степана Кривенького принесло нам одразу перемогу. Зараз маємо натхнення продовжити у тому ж дусі й найближчим часом здобути ще й якусь міжнародну нагороду», – розповідає наставниця Лідія Сацик, котра уже понад 5 років керує хором й за сумісництвом викладає 27 літ у музичній школі.Ініціатором же створення хору ветеранів була багатолітня завідувачка районного відділу культури Євгенія Смолярчук, а першим керівником — заслужена працівниця культури України Тетяна Смолярчук, яка, на жаль, рано відійшла у засвіти. Однак її дітище й досі успішно діє і славить свій край. А син Тетяни Дмитрівни Дмитро і сьогодні акомпанує учасникам хору на баяні.

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