Де на Волині не буде світла 6 січня. Графік





Про це



Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ.



6 січня НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області до 08:00.



З 08:00 просимо орієнтуватись на час відключення згідно з графіками погодинного відключення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оприлюднили графіки погодинного відключення електроенергії на 6 січня у Волинській області.Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».6 січня НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області до 08:00.З 08:00 просимо орієнтуватись на час відключення згідно з графіками погодинного відключення.

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