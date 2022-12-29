Де на Волині не буде світла 6 січня. Графік
Сьогодні, 08:55
Оприлюднили графіки погодинного відключення електроенергії на 6 січня у Волинській області.
Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».
Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ.
6 січня НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області до 08:00.
З 08:00 просимо орієнтуватись на час відключення згідно з графіками погодинного відключення.
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Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».
Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ.
6 січня НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області до 08:00.
З 08:00 просимо орієнтуватись на час відключення згідно з графіками погодинного відключення.
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