Курс валют у Луцьку 6 січня

Курс валют у Луцьку 6 січня
6 січня готівковий курс долара становить 40.50.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 42.40, а продають за – 42.65.

Щодо польського злотого, то його продають за 9,10.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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