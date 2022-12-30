Курс валют у Луцьку 6 січня
Сьогодні, 09:06
6 січня готівковий курс долара становить 40.50.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 42.40, а продають за – 42.65.
Щодо польського злотого, то його продають за 9,10.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 42.40, а продають за – 42.65.
Щодо польського злотого, то його продають за 9,10.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ISW назвав цілі Путіна в оголошенні різдвяного перемир’я
Сьогодні, 09:30
Захисники за добу знищили понад пів тисячі окупантів
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку 6 січня
Сьогодні, 09:06
Росіяни на двох напрямках продовжують наступ. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:02
Де на Волині не буде світла 6 січня. Графік
Сьогодні, 08:55
Медіа