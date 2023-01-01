ISW назвав цілі Путіна в оголошенні різдвяного перемир’я





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Заява президента Росії Володимира Путіна про те, що російські війська проведуть 36-годинне перемир'я з 6 на 7 січня у зв'язку зі святкуванням Різдва Христового, на думку військових аналітиків, швидше за все, є інформаційною операцією, яка має на меті завдати шкоди репутації України.



Путін міг прагнути забезпечити 36-годинну паузу для російських військ, щоб надати їм можливість відпочити, відновити сили і переорієнтуватися для відновлення наступальних операцій на критично важливих ділянках фронту.



У ISW зазначають, що така пауза принесе непропорційну користь російським військам і почне позбавляти Україну ініціативи.



Обґрунтування Путіним припинення вогню на релігійних підставах додатково підсилює ще одну російську інформаційну операцію, яка представить Україну як таку, що придушує релігійні групи, і позиціонує Путіна як "справжнього захисника християнської віри".



Провійськовий інформаційний простір російських військових блогерів відреагував на оголошення про припинення вогню з різким невдоволенням.



Путін підтвердив свої максималістські цілі в Україні під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом 5 січня.



Використання режиму припинення вогню в якості інформаційної операції в поєднанні з продовженням пропаганди Путіним максималістських цілей в Україні, як і раніше, свідчить про відсутність у Путіна бажання вести реальні переговори з Україною.



Фінансист групи "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що полонені, які були добровольцями групи "Вагнера" в Україні, отримали помилування.



Аналітики припускають, що це є його спробую збільшити свій вплив і політичну силу.



Основні висновки ISW за аналізом бойових дій в Україні 5 січня:



Заява Президента Росії Володимира Путіна про те, що російські війська будуть дотримуватися 36-годинного перемир'я з нагоди святкування Різдва, швидше за все, є інформаційною операцією, щоб зашкодити репутації України.



Обґрунтування Путіним припинення вогню на релігійному ґрунті посилює іншу російську інформаційну операцію, яка неправдиво представляє Україну як таку, що придушує релігійні групи, а Путіна позиціонує як "справжнього захисника християнської віри".

Путін не змінив своїх фундаментальних максималістських цілей в Україні.



Фінансист "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що в'язні, які добровільно співпрацювали з групою Вагнера в Україні, отримали помилування, ймовірно, з метою роздути свій вплив і політичну силу, посилити вербування в'язнів групою "Вагнера" і заспокоїти злочинців у погонах.



Російські сили продовжували обмежені контратаки з метою відновлення втрачених позицій вздовж лінії Сватове-Кремінна, а російські сили стверджували, що українські сили продовжували контрнаступальні операції в цьому районі.



Українські сили провели успішну контратаку, тоді як російські сили продовжували наступальні операції навколо Бахмута та на захід від Донецька.



Окупанти продовжували діяти диверсійно-розвідувальними групами на річці Дніпро та укріплювати позиції на східному (лівому) березі Херсонської області.



Російські військові блогери заявили про нещодавні успіхи Росії у Запорізькій області, які, ймовірно, відволікають увагу від повільного російського наступу навколо Бахмута, що може наближатися до кульмінації.



Мобілізовані російські військовослужбовці, ймовірно, продовжують становити значну частину російських військових втрат в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що президент Росії оголошенням різдвяного перемир’я хоче зашкодити репутації України і перехопити ініціативу на полі бою.Про це повідомляє Українська правда з посиланням ISW.Заява президента Росії Володимира Путіна про те, що російські війська проведуть 36-годинне перемир'я з 6 на 7 січня у зв'язку зі святкуванням Різдва Христового, на думку військових аналітиків, швидше за все, є інформаційною операцією, яка має на меті завдати шкоди репутації України.Путін міг прагнути забезпечити 36-годинну паузу для російських військ, щоб надати їм можливість відпочити, відновити сили і переорієнтуватися для відновлення наступальних операцій на критично важливих ділянках фронту.У ISW зазначають, що така пауза принесе непропорційну користь російським військам і почне позбавляти Україну ініціативи.Обґрунтування Путіним припинення вогню на релігійних підставах додатково підсилює ще одну російську інформаційну операцію, яка представить Україну як таку, що придушує релігійні групи, і позиціонує Путіна як "справжнього захисника християнської віри".Провійськовий інформаційний простір російських військових блогерів відреагував на оголошення про припинення вогню з різким невдоволенням.Путін підтвердив свої максималістські цілі в Україні під час телефонної розмови з президентом Туреччини5 січня.Використання режиму припинення вогню в якості інформаційної операції в поєднанні з продовженням пропаганди Путіним максималістських цілей в Україні, як і раніше, свідчить про відсутність у Путіна бажання вести реальні переговори з Україною.Фінансист групи "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що полонені, які були добровольцями групи "Вагнера" в Україні, отримали помилування.Аналітики припускають, що це є його спробую збільшити свій вплив і політичну силу.Основні висновки ISW за аналізом бойових дій в Україні 5 січня:Заява Президента Росії Володимира Путіна про те, що російські війська будуть дотримуватися 36-годинного перемир'я з нагоди святкування Різдва, швидше за все, є інформаційною операцією, щоб зашкодити репутації України.Обґрунтування Путіним припинення вогню на релігійному ґрунті посилює іншу російську інформаційну операцію, яка неправдиво представляє Україну як таку, що придушує релігійні групи, а Путіна позиціонує як "справжнього захисника християнської віри".Путін не змінив своїх фундаментальних максималістських цілей в Україні.Фінансист "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що в'язні, які добровільно співпрацювали з групою Вагнера в Україні, отримали помилування, ймовірно, з метою роздути свій вплив і політичну силу, посилити вербування в'язнів групою "Вагнера" і заспокоїти злочинців у погонах.Російські сили продовжували обмежені контратаки з метою відновлення втрачених позицій вздовж лінії Сватове-Кремінна, а російські сили стверджували, що українські сили продовжували контрнаступальні операції в цьому районі.Українські сили провели успішну контратаку, тоді як російські сили продовжували наступальні операції навколо Бахмута та на захід від Донецька.Окупанти продовжували діяти диверсійно-розвідувальними групами на річці Дніпро та укріплювати позиції на східному (лівому) березі Херсонської області.Російські військові блогери заявили про нещодавні успіхи Росії у Запорізькій області, які, ймовірно, відволікають увагу від повільного російського наступу навколо Бахмута, що може наближатися до кульмінації.Мобілізовані російські військовослужбовці, ймовірно, продовжують становити значну частину російських військових втрат в Україні.

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