Сніг після дощу: на Волині прогнозують похолодання

Сніг після дощу: на Волині прогнозують похолодання
6 та 7 січня на Волині стане прохолодніше.

Про це розповіла Суспільному чергова синоптикиня обласного гідрометеоцентру Світлана Дриганюк.

На зміну плюсовій температурі прийдуть морози, а замість дощу – сніг.

6 січня протягом дня прогнозують невеликий сніг. Температура поступово знижуватиметься протягом дня. "Хоча ми очікували на більш низьку, але так складається синоптична ситуація, що мороз буде не сильний від 2 до 7 градусів уночі", каже Світлана Дриганюк.

Вдень, 7 січня також триматиметься морозна погода – 3-4 градуси з позначкою мінус. Ніч на синоптики очікують помірний сніг.

Нагадаємо, що на Волині зафіксували перший цього року температурний рекорд.

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Теги: Волинь, погода, сніг, Різдво
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