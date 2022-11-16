Сніг після дощу: на Волині прогнозують похолодання





Про це розповіла Світлана Дриганюк.



На зміну плюсовій температурі прийдуть морози, а замість дощу – сніг.



6 січня протягом дня прогнозують невеликий сніг. Температура поступово знижуватиметься протягом дня. "Хоча ми очікували на більш низьку, але так складається синоптична ситуація, що мороз буде не сильний від 2 до 7 градусів уночі", каже Світлана Дриганюк.



Вдень, 7 січня також триматиметься морозна погода – 3-4 градуси з позначкою мінус. Ніч на синоптики очікують помірний сніг.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 6 та 7 січня на Волині стане прохолодніше.Про це розповіла Суспільному чергова синоптикиня обласного гідрометеоцентруНа зміну плюсовій температурі прийдуть морози, а замість дощу – сніг.6 січня протягом дня прогнозують невеликий сніг. Температура поступово знижуватиметься протягом дня. "Хоча ми очікували на більш низьку, але так складається синоптична ситуація, що мороз буде не сильний від 2 до 7 градусів уночі", каже Світлана Дриганюк.Вдень, 7 січня також триматиметься морозна погода – 3-4 градуси з позначкою мінус. Ніч на синоптики очікують помірний сніг.Нагадаємо, що на Волині зафіксували перший цього року температурний рекорд

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