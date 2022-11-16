Сніг після дощу: на Волині прогнозують похолодання
Сьогодні, 09:41
6 та 7 січня на Волині стане прохолодніше.
Про це розповіла Суспільному чергова синоптикиня обласного гідрометеоцентру Світлана Дриганюк.
На зміну плюсовій температурі прийдуть морози, а замість дощу – сніг.
6 січня протягом дня прогнозують невеликий сніг. Температура поступово знижуватиметься протягом дня. "Хоча ми очікували на більш низьку, але так складається синоптична ситуація, що мороз буде не сильний від 2 до 7 градусів уночі", каже Світлана Дриганюк.
Вдень, 7 січня також триматиметься морозна погода – 3-4 градуси з позначкою мінус. Ніч на синоптики очікують помірний сніг.
Нагадаємо, що на Волині зафіксували перший цього року температурний рекорд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповіла Суспільному чергова синоптикиня обласного гідрометеоцентру Світлана Дриганюк.
На зміну плюсовій температурі прийдуть морози, а замість дощу – сніг.
6 січня протягом дня прогнозують невеликий сніг. Температура поступово знижуватиметься протягом дня. "Хоча ми очікували на більш низьку, але так складається синоптична ситуація, що мороз буде не сильний від 2 до 7 градусів уночі", каже Світлана Дриганюк.
Вдень, 7 січня також триматиметься морозна погода – 3-4 градуси з позначкою мінус. Ніч на синоптики очікують помірний сніг.
Нагадаємо, що на Волині зафіксували перший цього року температурний рекорд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
СБУ виявила в єпархіях УПЦ МП агітаційні листівки об’єднання Медведчука, російські «триколори» та колишні склади окупантів
Сьогодні, 10:10
На Волині рятувальники відкачували воду з присадибних ділянок
Сьогодні, 09:55
Сніг після дощу: на Волині прогнозують похолодання
Сьогодні, 09:41
ISW назвав цілі Путіна в оголошенні різдвяного перемир’я
Сьогодні, 09:30
Захисники за добу знищили понад пів тисячі окупантів
Сьогодні, 09:15
Медіа