СБУ виявила в єпархіях УПЦ МП агітаційні листівки об’єднання Медведчука, російські «триколори» та колишні склади окупантів

СБУ виявила в єпархіях УПЦ МП агітаційні листівки об’єднання Медведчука, російські «триколори» та колишні склади окупантів
Служба безпеки завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській і Рівненській областях.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

На території церков виявлено бібліотеки з прокремлівською літературою, агітаційні листівки заборонених в Україні політичних партій і російську символіку.

У результаті слідчо-оперативних дій секретарю Кіровоградської єпархії повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань).
СБУ виявила в єпархіях УПЦ МП агітаційні листівки об’єднання Медведчука, російські «триколори» та колишні склади окупантів

Крім того, на території церкви Святого праведного Іоанна Кронштадського на Херсонщині виявлено колишні склади з майном окупаційних угруповань РФ.

Встановлено, що загарбники облаштували їх за сприяння настоятеля церкви протоієрея Анатолія Корнєва. Він налагодив контакт з керівництвом окупаційної адміністрації і був на прямому зв’язку з представниками ФСБ.

Під час звільнення Херсона клірик утік разом зі своїми російськими «кураторами» на лівий берег Дніпра.
СБУ виявила в єпархіях УПЦ МП агітаційні листівки об’єднання Медведчука, російські «триколори» та колишні склади окупантів

У результаті обшуків у приміщеннях Свято-Троїцького Межирицького монастиря на Рівненщині виявлено пропагандистські матеріали громадського об’єднання, яке очолює підозрюваний у державній зраді Віктор Медведчук.

А в Дніпропетровській області співробітники СБУ запобігли спробі вивезення прокремлівської літератури з місцевої єпархії. При виїзді з території церкви правоохоронці зупинили автомобіль, з якого вилучили наклад брошур забороненої партії «ОПЗЖ» та інших антиукраїнських матеріалів.
СБУ виявила в єпархіях УПЦ МП агітаційні листівки об’єднання Медведчука, російські «триколори» та колишні склади окупантів

Наразі всі виявлені докази направлено на експертизу. Після цього будуть вчинятися інші процесуальні дії, щоб притягнути винних до відповідальності.

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Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.
СБУ виявила в єпархіях УПЦ МП агітаційні листівки об’єднання Медведчука, російські «триколори» та колишні склади окупантів

Безпекові заходи проводили співробітники СБУ Херсонської, Кіровоградської, Рівненської та Дніпропетровської областей.

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Теги: Росія, Україна, війна
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