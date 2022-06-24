Пентагон розглядає можливість навчання українських військових у США

Пентагон розглядає можливість навчання українських військових у США
Пентагон розглядає можливість навчання українських військових у США для тренувань на ракетній системі Patriot.

Про це заявив представник американського міністерства оборони, пише Главком з посиланням на CNN.

За словами прессекретаря Пентагону, генерала Пета Райдера, розглядають можливість привезти українців до США для тренувань на ракетній системі Patriot.

«Я вважаю, що ми знаходимося на тому етапі цієї битви, коли ми зможемо забезпечити таке навчання, щоб дати Україні змогу підтримувати такі системи, щоб вони могли зосередитися на захисті своєї країни та відвойовуванні території», – сказав представник міноборони США.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Пентагон, українські військові, навчання, США
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку рятувальники визволили дитину, яка зачинилась у кімнаті
Сьогодні, 11:27
Білий дім пояснив, навіщо Пригожину Бахмут, – ЗМІ
Сьогодні, 11:15
Пентагон розглядає можливість навчання українських військових у США
Сьогодні, 11:00
На Волині через замикання електромережі та несправний димар горіли дві літні кухні
Сьогодні, 10:20
СБУ виявила в єпархіях УПЦ МП агітаційні листівки об’єднання Медведчука, російські «триколори» та колишні склади окупантів
Сьогодні, 10:10
Схожі новини
У Пентагоні анонсували надання Україні додаткового пакета допомоги на 450 млн доларів У Пентагоні анонсували надання Україні додаткового пакета допомоги на 450 млн доларів
24 червень, 2022, 04:17
Пентагон підтвердив, що «Москву» потопили українські ракети Пентагон підтвердив, що «Москву» потопили українські ракети
15 квітень, 2022, 22:00
США прагнуть перемоги України, – Пентагон США прагнуть перемоги України, – Пентагон
13 квітень, 2022, 09:15
Лучанин буде навчатися у школі пілотів США Лучанин буде навчатися у школі пілотів США
06 серпень, 2021, 13:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині ввечері бус на смерть збив пішохідку
Сьогодні, 11:39
 0
У Луцьку рятувальники визволили дитину, яка зачинилась у кімнаті
Сьогодні, 11:27
 0
Білий дім пояснив, навіщо Пригожину Бахмут, – ЗМІ
Сьогодні, 11:15
 0
Пентагон розглядає можливість навчання українських військових у США
Сьогодні, 11:00
 0
На Волині через замикання електромережі та несправний димар горіли дві літні кухні
Сьогодні, 10:20
 0
Медіа
відео
1/8