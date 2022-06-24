Пентагон розглядає можливість навчання українських військових у США





Про це заявив представник американського міністерства оборони, пише



За словами прессекретаря Пентагону, генерала Пета Райдера, розглядають можливість привезти українців до США для тренувань на ракетній системі Patriot.



«Я вважаю, що ми знаходимося на тому етапі цієї битви, коли ми зможемо забезпечити таке навчання, щоб дати Україні змогу підтримувати такі системи, щоб вони могли зосередитися на захисті своєї країни та відвойовуванні території», – сказав представник міноборони США.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пентагон розглядає можливість навчання українських військових у США для тренувань на ракетній системі Patriot.Про це заявив представник американського міністерства оборони, пише Главком з посиланням на CNN.За словами прессекретаря Пентагону, генерала, розглядають можливість привезти українців до США для тренувань на ракетній системі Patriot.«Я вважаю, що ми знаходимося на тому етапі цієї битви, коли ми зможемо забезпечити таке навчання, щоб дати Україні змогу підтримувати такі системи, щоб вони могли зосередитися на захисті своєї країни та відвойовуванні території», – сказав представник міноборони США.

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