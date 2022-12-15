На Волині через замикання електромережі та несправний димар горіли дві літні кухні

На Волині через замикання електромережі та несправний димар горіли дві літні кухні
На Волині рятувальники разом з працівниками місцевої пожежної охорони ліквідували 2 пожежі в житловому секторі.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

5 січня о 02:05 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в літній кухні в селі Хорохорин Торчинської громади. О 03:10 силами рятувальників 20 Державного пожежно-рятувального поста смт Торчин та працівників місцевої пожежної охорони сіл Білостік і Затурці горіння ліквідоване. Внаслідок пожежі, що, за попередніми даними, спричинена коротким замиканням електромережі, знищена покрівля, хатні речі й побутова техніка.
На Волині через замикання електромережі та несправний димар горіли дві літні кухні

Ще одна пожежа в літній кухні трапилася близько опівночі 6 січня в смт Локачі – вогонь охопив покрівлю й перекриття, поширився приміщенням. О 00:53 горіння ліквідували рятувальники 15 Державної пожежно-рятувальної частини смт Локачі та працівники місцевої пожежної охорони с. Війниця. Імовірно, до пожежі призвели недоліки конструкції димаря.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Білий дім пояснив, навіщо Пригожину Бахмут, – ЗМІ
Сьогодні, 11:15
Пентагон розглядає можливість навчання українських військових у США
Сьогодні, 11:00
На Волині через замикання електромережі та несправний димар горіли дві літні кухні
Сьогодні, 10:20
СБУ виявила в єпархіях УПЦ МП агітаційні листівки об’єднання Медведчука, російські «триколори» та колишні склади окупантів
Сьогодні, 10:10
На Волині рятувальники відкачували воду з присадибних ділянок
Сьогодні, 09:55
Схожі новини
На Волині горіла літня кухня На Волині горіла літня кухня
05 січень, 10:33
У перший день нового року на Волині горіли два житлові будинки та хата-пустка У перший день нового року на Волині горіли два житлові будинки та хата-пустка
02 січень, 09:55
У пожежі на Волині загинули батько та син У пожежі на Волині загинули батько та син
15 грудень, 2022, 11:13
На Волині рятувальники ліквідували чотири пожежі На Волині рятувальники ліквідували чотири пожежі
09 грудень, 2022, 09:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині ввечері бус на смерть збив пішохідку
Сьогодні, 11:39
 0
У Луцьку рятувальники визволили дитину, яка зачинилась у кімнаті
Сьогодні, 11:27
 0
Білий дім пояснив, навіщо Пригожину Бахмут, – ЗМІ
Сьогодні, 11:15
 0
Пентагон розглядає можливість навчання українських військових у США
Сьогодні, 11:00
 0
На Волині через замикання електромережі та несправний димар горіли дві літні кухні
Сьогодні, 10:20
 0
Медіа
відео
1/8