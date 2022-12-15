На Волині через замикання електромережі та несправний димар горіли дві літні кухні

На Волині рятувальники разом з працівниками місцевої пожежної охорони ліквідували 2 пожежі в житловому секторі.Про це повідомили у ДСНС Волині.5 січня о 02:05 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в літній кухні в селі Хорохорин Торчинської громади. О 03:10 силами рятувальників 20 Державного пожежно-рятувального поста смт Торчин та працівників місцевої пожежної охорони сіл Білостік і Затурці горіння ліквідоване. Внаслідок пожежі, що, за попередніми даними, спричинена коротким замиканням електромережі, знищена покрівля, хатні речі й побутова техніка.Ще одна пожежа в літній кухні трапилася близько опівночі 6 січня в смт Локачі – вогонь охопив покрівлю й перекриття, поширився приміщенням. О 00:53 горіння ліквідували рятувальники 15 Державної пожежно-рятувальної частини смт Локачі та працівники місцевої пожежної охорони с. Війниця. Імовірно, до пожежі призвели недоліки конструкції димаря.