На Волині рятувальники відкачували воду з присадибних ділянок

На Волині рятувальники відкачували воду з присадибних ділянок
На Волині рятувальники відкачували воду з городів у селищі Ратне.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

5 січня рятувальники здійснили роботи з відкачування талих вод, якими підтоплено присадибні ділянки на вулиці Корнелюка у смт Ратне Ковельського району.

До аварійно-рятувальних робіт залучались 3 чоловіки особового складу 14-і державної пожежно-рятувальної частини смт Ратне.

Відкачано майже 250 м кубічних води.
На Волині рятувальники відкачували воду з присадибних ділянок
На Волині рятувальники відкачували воду з присадибних ділянок
На Волині рятувальники відкачували воду з присадибних ділянок

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Теги: Волинь, підтоплення
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