На Волині рятувальники відкачували воду з присадибних ділянок
Сьогодні, 09:55
На Волині рятувальники відкачували воду з городів у селищі Ратне.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
5 січня рятувальники здійснили роботи з відкачування талих вод, якими підтоплено присадибні ділянки на вулиці Корнелюка у смт Ратне Ковельського району.
До аварійно-рятувальних робіт залучались 3 чоловіки особового складу 14-і державної пожежно-рятувальної частини смт Ратне.
Відкачано майже 250 м кубічних води.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
5 січня рятувальники здійснили роботи з відкачування талих вод, якими підтоплено присадибні ділянки на вулиці Корнелюка у смт Ратне Ковельського району.
До аварійно-рятувальних робіт залучались 3 чоловіки особового складу 14-і державної пожежно-рятувальної частини смт Ратне.
Відкачано майже 250 м кубічних води.
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