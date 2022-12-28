На Волині рятувальники відкачували воду з присадибних ділянок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



5 січня рятувальники здійснили роботи з відкачування талих вод, якими підтоплено присадибні ділянки на вулиці Корнелюка у смт Ратне Ковельського району.



До аварійно-рятувальних робіт залучались 3 чоловіки особового складу 14-і державної пожежно-рятувальної частини смт Ратне.



Відкачано майже 250 м кубічних води.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині рятувальники відкачували воду з городів у селищі Ратне.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.5 січня рятувальники здійснили роботи з відкачування талих вод, якими підтоплено присадибні ділянки на вулиці Корнелюка у смт Ратне Ковельського району.До аварійно-рятувальних робіт залучались 3 чоловіки особового складу 14-і державної пожежно-рятувальної частини смт Ратне.Відкачано майже 250 м кубічних води.

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