Білий дім пояснив, навіщо Пригожину Бахмут, – ЗМІ
Сьогодні, 11:15
Керівнику приватної військової компанії "Вагнер" Євгену Пригожину потрібен Бахмут через родовища в районі міста.
Про це пише Українська правда з посиланням на Reuters та представника Білого дому.
Сполучені Штати вважають, що Пригожин "зацікавлений в отриманні контролю над сіллю і гіпсом з шахт поблизу утримуваного Україною міста Бахмут".
Є ознаки того, що "одержимістю" Росії і Пригожина Бахмутом керують фінансові мотиви, додав чиновник.
Раніше Сполучені Штати звинувачували російських найманців у використанні природних ресурсів у Центральноафриканській Республіці, Малі, Судані та інших країнах для фінансування війни Москви в Україні.
Нагадаємо, що внаслідок військових дій Бахмут на понад 60 відсотків зруйнований.
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Про це пише Українська правда з посиланням на Reuters та представника Білого дому.
Сполучені Штати вважають, що Пригожин "зацікавлений в отриманні контролю над сіллю і гіпсом з шахт поблизу утримуваного Україною міста Бахмут".
Є ознаки того, що "одержимістю" Росії і Пригожина Бахмутом керують фінансові мотиви, додав чиновник.
Раніше Сполучені Штати звинувачували російських найманців у використанні природних ресурсів у Центральноафриканській Республіці, Малі, Судані та інших країнах для фінансування війни Москви в Україні.
Нагадаємо, що внаслідок військових дій Бахмут на понад 60 відсотків зруйнований.
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