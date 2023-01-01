Білий дім пояснив, навіщо Пригожину Бахмут, – ЗМІ

Білий дім пояснив, навіщо Пригожину Бахмут, – ЗМІ
Керівнику приватної військової компанії "Вагнер" Євгену Пригожину потрібен Бахмут через родовища в районі міста.

Про це пише Українська правда з посиланням на Reuters та представника Білого дому.

Сполучені Штати вважають, що Пригожин "зацікавлений в отриманні контролю над сіллю і гіпсом з шахт поблизу утримуваного Україною міста Бахмут".

Є ознаки того, що "одержимістю" Росії і Пригожина Бахмутом керують фінансові мотиви, додав чиновник.

Раніше Сполучені Штати звинувачували російських найманців у використанні природних ресурсів у Центральноафриканській Республіці, Малі, Судані та інших країнах для фінансування війни Москви в Україні.

Нагадаємо, що внаслідок військових дій Бахмут на понад 60 відсотків зруйнований.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині ввечері бус на смерть збив пішохідку
Сьогодні, 11:39
У Луцьку рятувальники визволили дитину, яка зачинилась у кімнаті
Сьогодні, 11:27
Білий дім пояснив, навіщо Пригожину Бахмут, – ЗМІ
Сьогодні, 11:15
Пентагон розглядає можливість навчання українських військових у США
Сьогодні, 11:00
На Волині через замикання електромережі та несправний димар горіли дві літні кухні
Сьогодні, 10:20
Схожі новини
СБУ виявила в єпархіях УПЦ МП агітаційні листівки об’єднання Медведчука, російські «триколори» та колишні склади окупантів СБУ виявила в єпархіях УПЦ МП агітаційні листівки об’єднання Медведчука, російські «триколори» та колишні склади окупантів
Сьогодні, 10:10
ISW назвав цілі Путіна в оголошенні різдвяного перемир’я ISW назвав цілі Путіна в оголошенні різдвяного перемир’я
Сьогодні, 09:30
Захисники за добу знищили понад пів тисячі окупантів Захисники за добу знищили понад пів тисячі окупантів
Сьогодні, 09:15
Росіяни на двох напрямках продовжують наступ. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Росіяни на двох напрямках продовжують наступ. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині ввечері бус на смерть збив пішохідку
Сьогодні, 11:39
 0
У Луцьку рятувальники визволили дитину, яка зачинилась у кімнаті
Сьогодні, 11:27
 0
Білий дім пояснив, навіщо Пригожину Бахмут, – ЗМІ
Сьогодні, 11:15
 0
Пентагон розглядає можливість навчання українських військових у США
Сьогодні, 11:00
 0
На Волині через замикання електромережі та несправний димар горіли дві літні кухні
Сьогодні, 10:20
 0
Медіа
відео
1/8