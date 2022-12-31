На Волині ввечері бус на смерть збив пішохідку
Сьогодні, 11:39
Учора ввечері, 5 січня, у Нововолинську на вулиці Луцькій 39-річний місцевий житель на смерть збив пішохідку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Водій, керуючи автомобілем Volkswagen Crafter, здійснив наїзд на 43-річну жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переході.
Від отриманих травм жінка померла на місці події.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Водій, керуючи автомобілем Volkswagen Crafter, здійснив наїзд на 43-річну жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переході.
Від отриманих травм жінка померла на місці події.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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