На Волині ввечері бус на смерть збив пішохідку

На Волині ввечері бус на смерть збив пішохідку
Учора ввечері, 5 січня, у Нововолинську на вулиці Луцькій 39-річний місцевий житель на смерть збив пішохідку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Водій, керуючи автомобілем Volkswagen Crafter, здійснив наїзд на 43-річну жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переході.

Від отриманих травм жінка померла на місці події.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.


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Теги: ДТП, Волинь
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