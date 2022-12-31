На Волині ввечері бус на смерть збив пішохідку





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Водій, керуючи автомобілем Volkswagen Crafter, здійснив наїзд на 43-річну жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переході.



Від отриманих травм жінка померла на місці події.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора ввечері, 5 січня, у Нововолинську на вулиці Луцькій 39-річний місцевий житель на смерть збив пішохідку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Водій, керуючи автомобілем Volkswagen Crafter, здійснив наїзд на 43-річну жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переході.Від отриманих травм жінка померла на місці події.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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