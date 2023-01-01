РФ готує на Різдво теракти на окупованих територіях України, – Верещук
Сьогодні, 12:05
На Різдво Росія може влаштувати теракти у храмах на тимчасово окупованих територіях України.
Про це заявила віцепрем’єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, пише Суспільне.
"Звертаюсь до українських громадян на тимчасового окупованих територіях: є інформація, що на православне Різдво росіяни готують теракти в храмах на тимчасово окупованих територіях", — написала вона на своєму Telegram-каналі.
Верещук звернулась до українців із закликом бути обачними у свято.
"Закликаю громадян бути обережними та за можливості утриматись від відвідання місць з великим скупченням людей. Бережіть себе і своїх близьких. Чекайте на ЗСУ", — підсумувала віцепрем’єрка.
Раніше російський патріарх Кирило закликав до нібито "різдвяного перемир'я" з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня. Згодом стало відомо, що президент Росії Володимир Путін доручив російським військовим припинити ведення бойових дій на території України із 6 по 7 січня.
"Путін доручив запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні з 12:00 за московським часом 6 січня до 24:00 7 січня", — йдеться у повідомленні.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія має залишити окуповані території і таким чином почнеться "тимчасове перемирʼя".
Нагадаємо, що ISW назвав цілі Путіна в оголошенні різдвяного перемир’я.
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Про це заявила віцепрем’єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, пише Суспільне.
"Звертаюсь до українських громадян на тимчасового окупованих територіях: є інформація, що на православне Різдво росіяни готують теракти в храмах на тимчасово окупованих територіях", — написала вона на своєму Telegram-каналі.
Верещук звернулась до українців із закликом бути обачними у свято.
"Закликаю громадян бути обережними та за можливості утриматись від відвідання місць з великим скупченням людей. Бережіть себе і своїх близьких. Чекайте на ЗСУ", — підсумувала віцепрем’єрка.
Раніше російський патріарх Кирило закликав до нібито "різдвяного перемир'я" з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня. Згодом стало відомо, що президент Росії Володимир Путін доручив російським військовим припинити ведення бойових дій на території України із 6 по 7 січня.
"Путін доручив запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні з 12:00 за московським часом 6 січня до 24:00 7 січня", — йдеться у повідомленні.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія має залишити окуповані території і таким чином почнеться "тимчасове перемирʼя".
Нагадаємо, що ISW назвав цілі Путіна в оголошенні різдвяного перемир’я.
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