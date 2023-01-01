На Луганщині загинув Герой з Луцька Сергій Каліщук

На Луганщині загинув Герой з Луцька Сергій Каліщук
У війні з російськими окупантами загинув лучанин Сергій Каліщук.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Лучанин Каліщук Сергій Сергійович, 05.07.1981 року народження був призваний на військову службу по мобілізації 16.03.2022 року до складу військової частини.

Солдат Каліщук Сергій Сергійович загинув 22.12.2022 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Макіївка Луганської області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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