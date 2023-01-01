На Луганщині загинув Герой з Луцька Сергій Каліщук

Сергій Каліщук.



Про це Ігор Поліщук.



Лучанин Каліщук Сергій Сергійович, 05.07.1981 року народження був призваний на військову службу по мобілізації 16.03.2022 року до складу військової частини.



Солдат Каліщук Сергій Сергійович загинув 22.12.2022 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Макіївка Луганської області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні з російськими окупантами загинув лучанинПро це повідомив міський голова ЛуцькаЛучанин Каліщук Сергій Сергійович, 05.07.1981 року народження був призваний на військову службу по мобілізації 16.03.2022 року до складу військової частини.Солдат Каліщук Сергій Сергійович загинув 22.12.2022 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Макіївка Луганської області.

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