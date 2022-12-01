Через «Ягодин» намагалися незаконно провезти 16 тонн автозапчастин

Через «Ягодин» намагалися незаконно провезти 16 тонн автозапчастин
Аби здешевити суму митних платежів, підприємство оформило різні пакети товаросупровідних документів на вантаж, майже вдвічі занизивши його вартість. Однак ця махінація була викрита пильними волинськими митниками на посту "Ягодин".

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

Обидва пакети документів на 16 тонн автозапчастин знаходились в розпорядженні водія - екпедитора. Їх знайшли у ході митного огляду.

Як слідує з його пояснень, фактуру на понад 83 тисячі доларів США експедитор отримав на місці завантаження контейнера у Польщі і використав її під час проходження митного контролю в Дорогуську на виїзді з Євросоюзу. А під час в'їзду на митну територію України новенькі коробки перемикання передач вмить "зістарились". Їх задекларували як вживані, вказавши вартість у 45 тисяч доларів США.

У результаті повного розкриття пакувальних місць та проведеної експертизи встановлено, що вилучені у подальшому 174 штуки коробок не мають жодних ознак їхнього використання. За курсом Нацбанку на дату ввезення, вартість цієї партії становила понад 3,2 млн грн.
Через «Ягодин» намагалися незаконно провезти 16 тонн автозапчастин

Подання недостовірних відомостей про товар, відповідно до ст. 483 Митного кодексу, тягне за собою його конфіскацію та штраф у повному розмірі вартості предметів правопорушення. Відтак, за складеним протоколом розпочато провадження у справі, яку згодом передадуть на розгляд суду.

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Теги: Волинська митниця, митні платежі
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