До Білорусі прибув новий ешелон із російською технікою. ФОТО

До Білорусі прибув новий ешелон із російською технікою. ФОТО
У п'ятницю, 6 січня, до Білорусі прибув черговий ешелон російської військової техніки. Більшість з них відзначено свастикою "Z".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Білорусі.

За даними білоруського відомства, техніка прибуває "в рамках забезпечення військової безпеки Союзної держави".

Тим часом моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляє, що до Білорусі перекинули щонайменше 50 одиниць техніки. Примітно, що на багатьох вантажівках є символ "Z".
До Білорусі прибув новий ешелон із російською технікою. ФОТО

За даними моніторників, ешелон складається з близько 43-х КамАЗів та Уралів, БАЗ-6306, 5 бензовозів, 2 зенітні установки ЗУ-23-2, польові кухні та бочки для води. На одній із машин помітили номери з 44-м регіоном РФ – це Західний військовий округ.
До Білорусі прибув новий ешелон із російською технікою. ФОТО

Ешелон із технікою, як стверджує моніторингова група, прибув до Барановичів.
До Білорусі прибув новий ешелон із російською технікою. ФОТО





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Теги: Білорусь, російська техніка
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