До Білорусі прибув новий ешелон із російською технікою. ФОТО





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За даними білоруського відомства, техніка прибуває "в рамках забезпечення військової безпеки Союзної держави".



Тим часом моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляє, що до Білорусі перекинули щонайменше 50 одиниць техніки. Примітно, що на багатьох вантажівках є символ "Z".



За даними моніторників, ешелон складається з близько 43-х КамАЗів та Уралів, БАЗ-6306, 5 бензовозів, 2 зенітні установки ЗУ-23-2, польові кухні та бочки для води. На одній із машин помітили номери з 44-м регіоном РФ – це Західний військовий округ.



Ешелон із технікою, як стверджує моніторингова група, прибув до Барановичів.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 6 січня, до Білорусі прибув черговий ешелон російської військової техніки. Більшість з них відзначено свастикою "Z".Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Білорусі.За даними білоруського відомства, техніка прибуває "в рамках забезпечення військової безпеки Союзної держави".Тим часом моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляє, що до Білорусі перекинули щонайменше 50 одиниць техніки. Примітно, що на багатьох вантажівках є символ "Z".За даними моніторників, ешелон складається з близько 43-х КамАЗів та Уралів, БАЗ-6306, 5 бензовозів, 2 зенітні установки ЗУ-23-2, польові кухні та бочки для води. На одній із машин помітили номери з 44-м регіоном РФ – це Західний військовий округ.Ешелон із технікою, як стверджує моніторингова група, прибув до Барановичів.

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