Померла ще одна жінка, яка постраждала від ракетного обстрілу Києва 29 грудня





Про це Віталій Кличко.



"Померла ще одна постраждала під час ракетного обстрілу столиці 29 грудня 2022 року. 40-річна жінка перебувала в лікарні в тяжкому стані. Це - третя жертва варварської атаки росіян напередодні Нового року", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Померла ще одна постраждала під час ракетного обстрілу столиці 29 грудня 2022 року – 40-річна жінка.Про це повідомив мер Києва"Померла ще одна постраждала під час ракетного обстрілу столиці 29 грудня 2022 року. 40-річна жінка перебувала в лікарні в тяжкому стані. Це - третя жертва варварської атаки росіян напередодні Нового року", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, під час ранкової атаки 29 грудня 2022 року Росія випустила по Україні 69 ракет.

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