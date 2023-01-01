Померла ще одна жінка, яка постраждала від ракетного обстрілу Києва 29 грудня
Сьогодні, 12:42
Померла ще одна постраждала під час ракетного обстрілу столиці 29 грудня 2022 року – 40-річна жінка.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Померла ще одна постраждала під час ракетного обстрілу столиці 29 грудня 2022 року. 40-річна жінка перебувала в лікарні в тяжкому стані. Це - третя жертва варварської атаки росіян напередодні Нового року", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, під час ранкової атаки 29 грудня 2022 року Росія випустила по Україні 69 ракет.
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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Померла ще одна постраждала під час ракетного обстрілу столиці 29 грудня 2022 року. 40-річна жінка перебувала в лікарні в тяжкому стані. Це - третя жертва варварської атаки росіян напередодні Нового року", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, під час ранкової атаки 29 грудня 2022 року Росія випустила по Україні 69 ракет.
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