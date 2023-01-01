Померла ще одна жінка, яка постраждала від ракетного обстрілу Києва 29 грудня

Померла ще одна жінка, яка постраждала від ракетного обстрілу Києва 29 грудня
Померла ще одна постраждала під час ракетного обстрілу столиці 29 грудня 2022 року – 40-річна жінка.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Померла ще одна постраждала під час ракетного обстрілу столиці 29 грудня 2022 року. 40-річна жінка перебувала в лікарні в тяжкому стані. Це - третя жертва варварської атаки росіян напередодні Нового року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під час ранкової атаки 29 грудня 2022 року Росія випустила по Україні 69 ракет.

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Теги: Росія, Україна, війна
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