У Луцьку на переході збили жінку. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



46-річна лучанка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.



У результаті ДТП її з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення травматології.



За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 5 січня у Луцьку на вулиці Конякіна водій автомобіля Volkswagen Golf здійснив наїзд на пішохідку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.46-річна лучанка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.У результаті ДТП її з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення травматології.За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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