У Луцьку на переході збили жінку. ФОТО

У Луцьку на переході збили жінку. ФОТО
5 січня у Луцьку на вулиці Конякіна водій автомобіля Volkswagen Golf здійснив наїзд на пішохідку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

46-річна лучанка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

У результаті ДТП її з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення травматології.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
У Луцьку на переході збили жінку. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк
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