У Луцьку на переході збили жінку. ФОТО
Сьогодні, 12:22
5 січня у Луцьку на вулиці Конякіна водій автомобіля Volkswagen Golf здійснив наїзд на пішохідку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
46-річна лучанка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.
У результаті ДТП її з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення травматології.
За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
46-річна лучанка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.
У результаті ДТП її з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення травматології.
За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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