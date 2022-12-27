Яка ситуація в енергосистемі станом на 6 січня

Яка ситуація в енергосистемі станом на 6 січня
Станом на 11:00 6 січня споживання в Україні продовжує зростати через поступове зниження температури.

Про це повідомили в Укренерго.

Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 23:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень.

Зокрема, вчора, 5 січня, через перевищення лімітів у більшості областей вводились аварійні відключення.

Наразі у нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.

Вже найближчим часом очікується значне похолодання, що призведе до стрімкого збільшення споживання, яке наразі енергосистема не в змозі покрити у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, зокрема, і найпотужнішої - Запорізької АЕС.

"Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання", - йдеться у повідомленні Укренерго.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Укренерго, енергосистема, потужність
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на переході збили жінку. ФОТО
Сьогодні, 12:22
РФ готує на Різдво теракти на окупованих територіях України, – Верещук
Сьогодні, 12:05
Яка ситуація в енергосистемі станом на 6 січня
Сьогодні, 11:52
На Волині ввечері бус на смерть збив пішохідку
Сьогодні, 11:39
У Луцьку рятувальники визволили дитину, яка зачинилась у кімнаті
Сьогодні, 11:27
Схожі новини
Дефіцит потужності в енергосистемі скоротився, – Укренерго Дефіцит потужності в енергосистемі скоротився, – Укренерго
27 грудень, 2022, 13:00
Яка ситуація в енергосистемі після нічної атаки росіян Яка ситуація в енергосистемі після нічної атаки росіян
02 січень, 11:30
Дефіцит електроенергії в системі збільшився, – Укренерго Дефіцит електроенергії в системі збільшився, – Укренерго
28 грудень, 2022, 11:30
Станом на 21 грудня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистеми, – «Укренерго» Станом на 21 грудня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистеми, – «Укренерго»
21 грудень, 2022, 11:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через «Ягодин» намагалися незаконно провезти 16 тонн автозапчастин
Сьогодні, 13:10
 0
Померла ще одна жінка, яка постраждала від ракетного обстрілу Києва 29 грудня
Сьогодні, 12:42
 0
На Луганщині загинув Герой з Луцька Сергій Каліщук
Сьогодні, 12:39
 0
У Луцьку на переході збили жінку. ФОТО
Сьогодні, 12:22
 0
РФ готує на Різдво теракти на окупованих територіях України, – Верещук
Сьогодні, 12:05
 0
Медіа
відео
1/8