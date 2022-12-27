Яка ситуація в енергосистемі станом на 6 січня





Про це повідомили в



Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 23:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень.



Зокрема, вчора, 5 січня, через перевищення лімітів у більшості областей вводились аварійні відключення.



Наразі у нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.



Вже найближчим часом очікується значне похолодання, що призведе до стрімкого збільшення споживання, яке наразі енергосистема не в змозі покрити у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, зокрема, і найпотужнішої - Запорізької АЕС.



"Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання", - йдеться у повідомленні Укренерго.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 11:00 6 січня споживання в Україні продовжує зростати через поступове зниження температури.Про це повідомили в Укренерго Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 23:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень.Зокрема, вчора, 5 січня, через перевищення лімітів у більшості областей вводились аварійні відключення.Наразі у нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.Вже найближчим часом очікується значне похолодання, що призведе до стрімкого збільшення споживання, яке наразі енергосистема не в змозі покрити у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, зокрема, і найпотужнішої - Запорізької АЕС."Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання", - йдеться у повідомленні Укренерго.

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