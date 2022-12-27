Яка ситуація в енергосистемі станом на 6 січня
Сьогодні, 11:52
Станом на 11:00 6 січня споживання в Україні продовжує зростати через поступове зниження температури.
Про це повідомили в Укренерго.
Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 23:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень.
Зокрема, вчора, 5 січня, через перевищення лімітів у більшості областей вводились аварійні відключення.
Наразі у нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.
Вже найближчим часом очікується значне похолодання, що призведе до стрімкого збільшення споживання, яке наразі енергосистема не в змозі покрити у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, зокрема, і найпотужнішої - Запорізької АЕС.
"Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання", - йдеться у повідомленні Укренерго.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Укренерго.
Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 23:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень.
Зокрема, вчора, 5 січня, через перевищення лімітів у більшості областей вводились аварійні відключення.
Наразі у нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.
Вже найближчим часом очікується значне похолодання, що призведе до стрімкого збільшення споживання, яке наразі енергосистема не в змозі покрити у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, зокрема, і найпотужнішої - Запорізької АЕС.
"Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання", - йдеться у повідомленні Укренерго.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку на переході збили жінку. ФОТО
Сьогодні, 12:22
Яка ситуація в енергосистемі станом на 6 січня
Сьогодні, 11:52
На Волині ввечері бус на смерть збив пішохідку
Сьогодні, 11:39
У Луцьку рятувальники визволили дитину, яка зачинилась у кімнаті
Сьогодні, 11:27
Медіа