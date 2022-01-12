У Луцьку рятувальники визволили дитину, яка зачинилась у кімнаті
Сьогодні, 11:27
Луцькі рятувальники допомогли жінці відкрити двері в кімнату, де зачинилась дитина.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
5 січня рятувальники ДПРЧ-25 піднялись по автодрабині в квартиру на 7-у поверсі на вулиці Привокзальній у Луцьку, де в кімнаті зачинилась малолітня дитина.
Через балконне вікно рятувальники потрапили в квартиру, відчинили міжкімнатні двері, чим допомогли батькам дістатись до дитини.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
5 січня рятувальники ДПРЧ-25 піднялись по автодрабині в квартиру на 7-у поверсі на вулиці Привокзальній у Луцьку, де в кімнаті зачинилась малолітня дитина.
Через балконне вікно рятувальники потрапили в квартиру, відчинили міжкімнатні двері, чим допомогли батькам дістатись до дитини.
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