У Луцьку рятувальники визволили дитину, яка зачинилась у кімнаті





Про це повідомили у ДСНС Волині.



5 січня рятувальники ДПРЧ-25 піднялись по автодрабині в квартиру на 7-у поверсі на вулиці Привокзальній у Луцьку, де в кімнаті зачинилась малолітня дитина.



Через балконне вікно рятувальники потрапили в квартиру, відчинили міжкімнатні двері, чим допомогли батькам дістатись до дитини.

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