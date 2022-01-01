В «Укренерго» розповіли про ситуацію після атаки РФ 29 грудня

В «Укренерго» розповіли про ситуацію після атаки РФ 29 грудня
Станом на 30 грудня в енергосистемі дефіцит потужності знаходиться на тому ж рівні, що і до 10-ї масованої ракетної атаки росіян. Завдяки професійним діям диспетчерського центру «Укренерго» наслідки пошкоджень мали значно менший вплив на роботу енергосистеми, ніж того очікував ворог.

Про це повідомили на сторінці "Укренерго".

Енергосистема у плановому режимі відновлює нормальну роботу. Продовжується набір потужності генерацією.

Водночас, внаслідок влучань у деякі енергооб’єкти складною залишається ситуація у південному та східному регіонах. Ремонтні бригади спільно з генерацією та обленерго працюють над усуненням пошкоджень.

До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень.
«Укренерго», виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені об’єкти та забезпечувати живлення споживачів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Укренерго, дефіцит, електроенергія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Медсестру з Луцька оштрафували на 90 тисяч за підробку даних про вакцинацію
Сьогодні, 12:30
Представницю благодійного фонду «Добра справа» судитимуть за незаконну реалізацію гуманітарної допомоги
Сьогодні, 12:15
В «Укренерго» розповіли про ситуацію після атаки РФ 29 грудня
Сьогодні, 11:59
У Луцькому районі лунатимуть вибухи
Сьогодні, 11:50
На Волині п'яний водій намагався відкупитися від поліцейських
Сьогодні, 11:39
Схожі новини
В енергосистемі досі фіксують значний дефіцит, – Укренерго В енергосистемі досі фіксують значний дефіцит, – Укренерго
22 грудень, 12:43
В «Укренерго» попередили про значний дефіцит електрики в понеділок В «Укренерго» попередили про значний дефіцит електрики в понеділок
19 грудень, 08:15
Дефіцит в енергосистемі залишатиметься протягом зими, – Укренерго Дефіцит в енергосистемі залишатиметься протягом зими, – Укренерго
09 грудень, 16:22
Дефіцит зменшується: в «Укренерго» оцінили стан енергосистеми в країні Дефіцит зменшується: в «Укренерго» оцінили стан енергосистеми в країні
23 грудень, 13:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Замовити нове посвідчення водія можна буде через «Дію»
Сьогодні, 13:10
 0
Дали імена ще двом скульптурам луцьких кликунів
Сьогодні, 12:46
 0
Медсестру з Луцька оштрафували на 90 тисяч за підробку даних про вакцинацію
Сьогодні, 12:30
 0
Представницю благодійного фонду «Добра справа» судитимуть за незаконну реалізацію гуманітарної допомоги
Сьогодні, 12:15
 0
В «Укренерго» розповіли про ситуацію після атаки РФ 29 грудня
Сьогодні, 11:59
 0
Медіа
відео
1/8