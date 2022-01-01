В «Укренерго» розповіли про ситуацію після атаки РФ 29 грудня





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Енергосистема у плановому режимі відновлює нормальну роботу. Продовжується набір потужності генерацією.



Водночас, внаслідок влучань у деякі енергооб’єкти складною залишається ситуація у південному та східному регіонах. Ремонтні бригади спільно з генерацією та обленерго працюють над усуненням пошкоджень.



До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень.

«Укренерго», виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені об’єкти та забезпечувати живлення споживачів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 30 грудня в енергосистемі дефіцит потужності знаходиться на тому ж рівні, що і до 10-ї масованої ракетної атаки росіян. Завдяки професійним діям диспетчерського центру «Укренерго» наслідки пошкоджень мали значно менший вплив на роботу енергосистеми, ніж того очікував ворог.Про це повідомили на сторінці "Укренерго".Енергосистема у плановому режимі відновлює нормальну роботу. Продовжується набір потужності генерацією.Водночас, внаслідок влучань у деякі енергооб’єкти складною залишається ситуація у південному та східному регіонах. Ремонтні бригади спільно з генерацією та обленерго працюють над усуненням пошкоджень.До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень.«Укренерго», виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені об’єкти та забезпечувати живлення споживачів.

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