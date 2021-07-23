У Луцьку судитимуть наркоторговця з Хмельниччини





Про це у п'ятницю, 6 січня, повідомила пресслужба прокуратури Волинської області.



Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 39-річним жителем Хмельницької області незаконного придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).



Тричі до цього судимого, в тому числі за наркозлочини,



Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині за наркозлочини судитимуть 39-річного жителя Хмельниччини, який отримав наркотики поштою.Про це у п'ятницю, 6 січня, повідомила пресслужба прокуратури Волинської області.Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 39-річним жителем Хмельницької області незаконного придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).Тричі до цього судимого, в тому числі за наркозлочини, чоловіка затримали у Луцьку уночі 17 листопада 2022 року після одержання ним у поштоматі посилки із майже 180 г психотропної речовини PVP.Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.

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