У Луцьку судитимуть наркоторговця з Хмельниччини

У Луцьку судитимуть наркоторговця з Хмельниччини
На Волині за наркозлочини судитимуть 39-річного жителя Хмельниччини, який отримав наркотики поштою.

Про це у п'ятницю, 6 січня, повідомила пресслужба прокуратури Волинської області.

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 39-річним жителем Хмельницької області незаконного придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Тричі до цього судимого, в тому числі за наркозлочини, чоловіка затримали у Луцьку уночі 17 листопада 2022 року після одержання ним у поштоматі посилки із майже 180 г психотропної речовини PVP.

Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.

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Теги: наркоторгівля, Луцьк, Хмельниччина
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