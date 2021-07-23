У Луцьку судитимуть наркоторговця з Хмельниччини
Сьогодні, 13:45
На Волині за наркозлочини судитимуть 39-річного жителя Хмельниччини, який отримав наркотики поштою.
Про це у п'ятницю, 6 січня, повідомила пресслужба прокуратури Волинської області.
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 39-річним жителем Хмельницької області незаконного придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).
Тричі до цього судимого, в тому числі за наркозлочини, чоловіка затримали у Луцьку уночі 17 листопада 2022 року після одержання ним у поштоматі посилки із майже 180 г психотропної речовини PVP.
Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у п'ятницю, 6 січня, повідомила пресслужба прокуратури Волинської області.
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 39-річним жителем Хмельницької області незаконного придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).
Тричі до цього судимого, в тому числі за наркозлочини, чоловіка затримали у Луцьку уночі 17 листопада 2022 року після одержання ним у поштоматі посилки із майже 180 г психотропної речовини PVP.
Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Боргує 60 тисяч: на Волині судитимуть неплатника аліментів
Сьогодні, 14:13
На Волині – нова головна освітянка. ФОТО
Сьогодні, 13:53
У Луцьку судитимуть наркоторговця з Хмельниччини
Сьогодні, 13:45
До Білорусі прибув новий ешелон із російською технікою. ФОТО
Сьогодні, 13:26
Медіа