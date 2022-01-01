Лучанина взяли під варту за торгівлю психотропами
Сьогодні, 17:07
Підозрюваного у наркозлочинах волинянина взяли під варту. Чоловік збував психотропи в особливо великих розмірах.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 39-річному жителю Луцька повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах (ч.3 ст. 307 КК України).
Тричі до цього судимого, в тому числі за наркозлочини, чоловіка затримали у Луцьку уночі 17 листопада 2022 року після одержання ним у поштоматі посилки із майже 180 г психотропної речовини PVP.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Довідково: санкцією ч.3 ст. 307 КК України за незаконне придбання й зберігання з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна
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Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 39-річному жителю Луцька повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах (ч.3 ст. 307 КК України).
Тричі до цього судимого, в тому числі за наркозлочини, чоловіка затримали у Луцьку уночі 17 листопада 2022 року після одержання ним у поштоматі посилки із майже 180 г психотропної речовини PVP.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Довідково: санкцією ч.3 ст. 307 КК України за незаконне придбання й зберігання з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна
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