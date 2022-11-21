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Люксембург передає Україні позашляховики «Хамві»

Люксембург передає Україні позашляховики «Хамві»
Міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш повідомив про надання Україні позашляховиків HMMWV.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Армія Люксембургу та Міноборони підтримують Збройні сили України, надсилаючи додаткові високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV).

Вони посилять Україну у здійсненні її права на самооборону. Люксембург підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", - написав Бауш у твіттері.

Крім того, за його словами, армія Люксембургу візьме участь у навчальній місії ЄС EUMAM Ukraine, яка має наметі навчити 15 тисяч українських військових.

Уряд Люксембургу ще має прийняти відповідний регламент з цього приводу.

Теги: Люксембург, допомога
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