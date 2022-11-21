Люксембург передає Україні позашляховики «Хамві»

Франсуа Бауш повідомив про надання Україні позашляховиків HMMWV.



Про це



"Армія Люксембургу та Міноборони підтримують Збройні сили України, надсилаючи додаткові високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV).



Вони посилять Україну у здійсненні її права на самооборону. Люксембург підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", - написав Бауш у твіттері.



Крім того, за його словами, армія Люксембургу візьме участь у навчальній місії ЄС EUMAM Ukraine, яка має наметі навчити 15 тисяч українських військових.



Уряд Люксембургу ще має прийняти відповідний регламент з цього приводу.



The @ArmyLuxembourg and @Defense_lu support the Armed Forces of #Ukraine by sending additional High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicles (HMMWV).

These will strengthen

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Люксембургуповідомив про надання Україні позашляховиків HMMWV.Про це повідомляє "Європейська правда"."Армія Люксембургу та Міноборони підтримують Збройні сили України, надсилаючи додаткові високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV).Вони посилять Україну у здійсненні її права на самооборону. Люксембург підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", - написав Бауш у твіттері.Крім того, за його словами, армія Люксембургу візьме участь у навчальній місії ЄС EUMAM Ukraine, яка має наметі навчити 15 тисяч українських військових.Уряд Люксембургу ще має прийняти відповідний регламент з цього приводу.

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