На Волині реєструють значно менше хворих на коронавірус
Сьогодні, 16:04
З 14 до 20 листопада на Волині зареєстрували 140 випадків захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 18, медичних працівників — 7). Це на 34% менше, ніж минулого тижня.
Про це повідомили в ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України»
Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:
- Луцький район – 60 хворих
- Володимирський район – 26 хворих
- Камінь — Каширський район – 19 хворих
- Ковельський район – 35 хворих
Госпіталізували 38 осіб (27%), 102 особи лікуються амбулаторно. За тиждень одужали 173 особи. Летальних випадків не зареєстровано.
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Про це повідомили в ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України»
Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:
- Луцький район – 60 хворих
- Володимирський район – 26 хворих
- Камінь — Каширський район – 19 хворих
- Ковельський район – 35 хворих
Госпіталізували 38 осіб (27%), 102 особи лікуються амбулаторно. За тиждень одужали 173 особи. Летальних випадків не зареєстровано.
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