На Волині реєструють значно менше хворих на коронавірус





Про це повідомили в ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України»



Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:



- Луцький район – 60 хворих

- Володимирський район – 26 хворих

- Камінь — Каширський район – 19 хворих

- Ковельський район – 35 хворих



Госпіталізували 38 осіб (27%), 102 особи лікуються амбулаторно. За тиждень одужали 173 особи. Летальних випадків не зареєстровано.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 14 до 20 листопада на Волині зареєстрували 140 випадків захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 18, медичних працівників — 7). Це на 34% менше, ніж минулого тижня.Про це повідомили в ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України»Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:- Луцький район – 60 хворих- Володимирський район – 26 хворих- Камінь — Каширський район – 19 хворих- Ковельський район – 35 хворихГоспіталізували 38 осіб (27%), 102 особи лікуються амбулаторно. За тиждень одужали 173 особи. Летальних випадків не зареєстровано.

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