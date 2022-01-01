На Волині реєструють значно менше хворих на коронавірус

На Волині реєструють значно менше хворих на коронавірус
З 14 до 20 листопада на Волині зареєстрували 140 випадків захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 18, медичних працівників — 7). Це на 34% менше, ніж минулого тижня.

Про це повідомили в ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України»

Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:

- Луцький район – 60 хворих
- Володимирський район – 26 хворих
- Камінь — Каширський район – 19 хворих
- Ковельський район – 35 хворих

Госпіталізували 38 осіб (27%), 102 особи лікуються амбулаторно. За тиждень одужали 173 особи. Летальних випадків не зареєстровано.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: коронавірус, Волинь, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині відкрили перший в Україні індустріальний парк для бізнесу
Сьогодні, 16:35
Люксембург передає Україні позашляховики «Хамві»
Сьогодні, 16:18
На Волині реєструють значно менше хворих на коронавірус
Сьогодні, 16:04
Співак Ярослав Карпук зі Старої Вижівки дасть концерт у США
Сьогодні, 15:48
Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом
Сьогодні, 15:27
Схожі новини
За тиждень на Волині від коронавірусу померло 2 людей За тиждень на Волині від коронавірусу померло 2 людей
14 листопад, 11:55
За тиждень на Волині від коронавірусу померло 4 людей За тиждень на Волині від коронавірусу померло 4 людей
31 жовтень, 15:58
На Волині за тиждень від коронавірусу померли двоє людей На Волині за тиждень від коронавірусу померли двоє людей
17 жовтень, 13:04
На Волині за тиждень від коронавірусу померло 11 людей На Волині за тиждень від коронавірусу померло 11 людей
26 вересень, 11:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині відкрили перший в Україні індустріальний парк для бізнесу
Сьогодні, 16:35
 0
Люксембург передає Україні позашляховики «Хамві»
Сьогодні, 16:18
 0
На Волині реєструють значно менше хворих на коронавірус
Сьогодні, 16:04
 0
Співак Ярослав Карпук зі Старої Вижівки дасть концерт у США
Сьогодні, 15:48
 0
Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом
Сьогодні, 15:27
 0
Медіа
відео
1/8