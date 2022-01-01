На Волині відкрили перший в Україні індустріальний парк для бізнесу

На Волині відкрили перший в Україні індустріальний парк для бізнесу
У Нововолинську розпочинає роботу перший в Україні індустріальний парк у форматі експортоорієнтованого food-кластеру.

Про це пише видання «Волинські новини».

Його територія займає 20 гектарів і може вмістити близько 10 підприємств харчової промисловості.

21 листопада відкрили індустріальний парк, який може стати місцем для релокації українського бізнесу під час війни.

До локації підведено всі комунікації: воду, газ, електроенергію. Вона розташована біля залізничної колії та траси Р-15 Ковель – Володимир – Червоноград – Жовква, якою можна дістатися, наприклад, до Львова.

В індустріальному парку NOVO заклали капсулу часу з посланням до нащадків на 25 років.

У нього вже є попередні домовленості з підприємствами зі сфери переробки риби, виробництва харчової продукції та логістики про зобов’язання увійти в парк.

Із урахуванням пільг (0% податку на прибуток на 10 років для компаній на території індустріального парку; звільнення від імпортного ПДВ і мита при імпорті нового обладнання для заводу на території індустріального парку) термін окупності інвестицій у підприємство на території парку може становити чотири-п’ять років.

Як очікують, завдяки новим підприємствам індустріального парку буде створено тисячі робочих місць, а бюджет отримуватиме мільйони податків.

Керівною компанією Нововолинського індустріального парку обрано ТОВ «ІКК «Бюро інвестиційних програм». Підписано договір із його головою Олександром Бондаренком. Це товариство займається залученням інвестицій у промислові та технологічні компанії, створенням та управлінням індустріальними парками, технопарками, розвитком промислових кластерів.

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Теги: індустріальний парк, для бізнесу, підприємства
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