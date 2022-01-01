У Луцьку посеред магазину чоловік втратив свідомість: медики врятували його
Сьогодні, 17:25
У Луцьку медики врятували чоловіка, який втратив свідомість у магазині.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
20 листопада о 09 год 50 хв. в центральну оперативну диспетчерську надійшов черговий виклик, що у Луцьку у магазині «чоловік втратив свідомість, не дихає», туди негайно була скерована бригада ЕМД.
До приїзду бригади диспетчер надавала рекомендації щодо базової підтримки життя.
Бригада ЕМД Луцького відділення №1, яка приїхала на виклик, професійно продовжила реанімаційні заходи.
Ефективні реанімаційні заходи, уміння медичного персоналу, використання дефібрилятора дало можливість відновити у пацієнта серцебиття та дихання.
Пацієнт у стабільному стані був доставлений та госпіталізований до профільного закладу охорони здоров’я.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
20 листопада о 09 год 50 хв. в центральну оперативну диспетчерську надійшов черговий виклик, що у Луцьку у магазині «чоловік втратив свідомість, не дихає», туди негайно була скерована бригада ЕМД.
До приїзду бригади диспетчер надавала рекомендації щодо базової підтримки життя.
Бригада ЕМД Луцького відділення №1, яка приїхала на виклик, професійно продовжила реанімаційні заходи.
Ефективні реанімаційні заходи, уміння медичного персоналу, використання дефібрилятора дало можливість відновити у пацієнта серцебиття та дихання.
Пацієнт у стабільному стані був доставлений та госпіталізований до профільного закладу охорони здоров’я.
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