У Луцьку посеред магазину чоловік втратив свідомість: медики врятували його

У Луцьку посеред магазину чоловік втратив свідомість: медики врятували його
У Луцьку медики врятували чоловіка, який втратив свідомість у магазині.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

20 листопада о 09 год 50 хв. в центральну оперативну диспетчерську надійшов черговий виклик, що у Луцьку у магазині «чоловік втратив свідомість, не дихає», туди негайно була скерована бригада ЕМД.

До приїзду бригади диспетчер надавала рекомендації щодо базової підтримки життя.

Бригада ЕМД Луцького відділення №1, яка приїхала на виклик, професійно продовжила реанімаційні заходи.

Ефективні реанімаційні заходи, уміння медичного персоналу, використання дефібрилятора дало можливість відновити у пацієнта серцебиття та дихання.

Пацієнт у стабільному стані був доставлений та госпіталізований до профільного закладу охорони здоров’я.

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Теги: медики, Луцьк, врятували чоловіка
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