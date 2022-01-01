У Луцьку посеред магазину чоловік втратив свідомість: медики врятували його





Про це



20 листопада о 09 год 50 хв. в центральну оперативну диспетчерську надійшов черговий виклик, що у Луцьку у магазині «чоловік втратив свідомість, не дихає», туди негайно була скерована бригада ЕМД.



До приїзду бригади диспетчер надавала рекомендації щодо базової підтримки життя.



Бригада ЕМД Луцького відділення №1, яка приїхала на виклик, професійно продовжила реанімаційні заходи.



Ефективні реанімаційні заходи, уміння медичного персоналу, використання дефібрилятора дало можливість відновити у пацієнта серцебиття та дихання.



Пацієнт у стабільному стані був доставлений та госпіталізований до профільного закладу охорони здоров’я.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку медики врятували чоловіка, який втратив свідомість у магазині.Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.20 листопада о 09 год 50 хв. в центральну оперативну диспетчерську надійшов черговий виклик, що у Луцьку у магазині «чоловік втратив свідомість, не дихає», туди негайно була скерована бригада ЕМД.До приїзду бригади диспетчер надавала рекомендації щодо базової підтримки життя.Бригада ЕМД Луцького відділення №1, яка приїхала на виклик, професійно продовжила реанімаційні заходи.Ефективні реанімаційні заходи, уміння медичного персоналу, використання дефібрилятора дало можливість відновити у пацієнта серцебиття та дихання.Пацієнт у стабільному стані був доставлений та госпіталізований до профільного закладу охорони здоров’я.

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