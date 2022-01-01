У Луцьку на Рівненській зіткнулися три автівки. ФОТО

У Луцьку на Рівненській зіткнулися три автівки. ФОТО
У Луцьку на Рівненській зіткнулися три автівки.

Про це «Конкуренту» повідомили очевидці.

Аварія трапилася ввечері 21 листопада.

За словами очевидців, один з автомобілів отримав значні механічні ушкодження.

На місці працює патрульна поліція. Рух вулицею ускладнений.

Деталі – згодом.
У Луцьку на Рівненській зіткнулися три автівки. ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП
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