У Луцьку на Рівненській зіткнулися три автівки. ФОТО





Про це



Аварія трапилася ввечері 21 листопада.



За словами очевидців, один з автомобілів отримав значні механічні ушкодження.



На місці працює патрульна поліція. Рух вулицею ускладнений.



Деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на Рівненській зіткнулися три автівки.Про це «Конкуренту» повідомили очевидці.Аварія трапилася ввечері 21 листопада.За словами очевидців, один з автомобілів отримав значні механічні ушкодження.На місці працює патрульна поліція. Рух вулицею ускладнений.Деталі – згодом.

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