У Луцьку на Рівненській зіткнулися три автівки. ФОТО
Сьогодні, 18:10
У Луцьку на Рівненській зіткнулися три автівки.
Про це «Конкуренту» повідомили очевидці.
Аварія трапилася ввечері 21 листопада.
За словами очевидців, один з автомобілів отримав значні механічні ушкодження.
На місці працює патрульна поліція. Рух вулицею ускладнений.
Деталі – згодом.
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Про це «Конкуренту» повідомили очевидці.
Аварія трапилася ввечері 21 листопада.
За словами очевидців, один з автомобілів отримав значні механічні ушкодження.
На місці працює патрульна поліція. Рух вулицею ускладнений.
Деталі – згодом.
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